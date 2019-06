Scandal în direct, la TV! Firea: Aţi fost primarul zero al Capitalei, numai gura e de dumneavoastră! / Băsescu: Minţiţi cu neruşinare! Sunteţi primarul trei de zero! (VIDEO)

Scandal, în direct, într-un studio de televiziune, între Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, şi fostul preşedinte al României, Traian Băsescu. Invitat într-o emisiune la România TV, Băsescu a acuzat-o pe Firea că "minte", iar Primarul general a declarat că liderul PMP a fost "primarul zero", informează B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.