Firea: Dăncilă mi-a zis că nu a fost lăsată să se implice în realizarea Legii bugetului de stat / Nu pot să vă spun că nu s-au făcut încasările cuvenite la buget sau că s-au făcut, dar banii s-au dus în alte direcții (VIDEO)

Gabriela Firea a declarat că premierul Viorica Dăncilă i-a spus, în cadrul ultimei ședințe a CEx PSD, că nu a fost lăsată să se implice în realizarea Legii bugetului de stat.

Primarul general s-a plâns din nou de situația dezastruoasă în care se găsește Primăria Capitalei, dar și alte administrații locale, din cauza faptului că nu au primit nici măcar sumele mici prevăzute în Legea bugetului de stat. (Detalii AICI)

