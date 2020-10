Gabriela Firea: Voi deschide lista PSD de la Senatul României (VIDEO)

Gabriela Firea a declarat, vineri, la sediul PSD, că va deschide lista social-democraților de la Senatul României pentru alegerile parlamentare.

”Voi deschide lista PSD de la Senatul României, așa cum a anunțat Marcel Ciolacu”, a spus fostul edil al Capitalei.

Aceasta a mai menționat că pe lista alegerilor ”merit locul pe care care îl decid colegii mei”.

Cât despre alegerile locale, Firea consideră că a obținut un scor bun.

”La alegerile din 27 septembrie bucureștenii m-au votat într-un număr foarte mare (...) Este un scor bun, pe care l-am obținut pentru partid și pentru mine”, a spus ea.

