Gabriela Firea: „Vom testa elevii din banii primăriei. Facem munca Ministerului Sănătății”

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat că are în plan două scenarii de testare pentru profesori și elevi o dată cu începerea școlii.

„Suntem foarte preocupați pentru că ceea ce a transmis până acum Ministerul Sănătății nu poate fi un ghidaj pentru începerea școlii pentru că, în primul rând, sunt câteva măsuri enunțate, nu un ghid propriu-zis, iar acestea sunt extrem de restrictive și care, în calitate de părinte, de mamă, pot să vă spun că nu pot fi respectate de elevii, mai ales din clasele mai mici. A veni să spui că patru sau șase ore un copil stă cu masca peste nas și peste gură, că se vor crea, - de către cine? - culoare separate de intrare de ieșire, copiii nu vor avea voie să se atingă, copiii nu au voie să stea foarte apropiați, nu au voie să interacționeze, nu au voie să iasă pe culoar, nu au voie să iasă afară și să se dezinfecteze de 50 de ori pe zi. Sunt reguli pe care niciun adult nu le poate respecta. Iar dacă Ministerul Sănătății crede că s-a spălat pe mâini publicând acest set de reguli, iar Ministerul Educației pare din nou că s-a spălat pe mâini arătând către aceste reguli transmise de Ministerul Sănătății, nu înseamnă decât că punem această povară pe umerii părinților, a profesorilor și a învățătorilor, iar autoritatea locală este cea chemată să vină în întâmpinarea tuturor, adică și a elevilor și a profesorilor, dar nu este ajutată cu nimic. Tot ceea ce s-a întâmplat în pandemie a fost pus pe umerii primăriilor și a Consiliilor Județene”, a declarat Gabriela Firea la Antena 3.

Elevii, testați pe banii primăriei

Edilul Bucureștiului s-a declarat și nemulțumită de faptul că la nivelul Ministerului Sănătății nu s-a decis testarea profesorilor și elevilor la început de an școlar, așa cum se întâmplă și în alte țări.

„Nu avem până acum un program de testare a profesorilor. Văzând că nici Ministerul Educației, nici Ministerul Sănătății nu anunță un astfel de proiect atât de important, care să asigure trecerea cu bine prin această pandemie. În primul rând dacă dorim să înceapă școala și cu prezență fizică la ore, pentru Municipiul București, chiar astăzi am avut o ședință cu SSMB, am stabilit de comun acord ca din fonduri proprii, pe forțe proprii și cu medicii noștri, cu asistenții noștri, cu aparatele noastre de testare, să putem să realizăm aceste teste pentru școli atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice. Pentru profesori și învățători să poată fi testați, la cerere, la începutul de an școlar, iar la triajul de dimineață dacă se observă cel mai mic simptom de roșu în gât, febră, tuse să fie îndrumați copilul împreună cu familia sa la unul dintre laboratoarele noastre. Noi ne creștem capacitatea de testare. Facem munca Ministerului Sănătății. Probabil vor încerca să blocheze și acest program”, a mai declarat Firea.