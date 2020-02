Zoană (PSD): Suntem pregătiți pentru anticipate, dar nu văd de ce le-am avea dacă apoi vine vacanța parlamentară (VIDEO)

Gabriela Zoană a declarat, pentru B1 TV, că social-democrații sunt pregătiți pentru alegerile anticipate, dar nu vede de ce acestea ar trebui organizate, de vreme ce, oricum, aleșii vor intra în vacanță parlamentară.

Fostul eurodeputat PSD a mai susținut că președintele Klaus Iohannis a încălcat Constituția desemnâdu-l premier pe Ludovic Orban, după ce guvernul acestuia a fost dat jos prin moțiune de cenzură.

