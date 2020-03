Gabriela Zoană (PSD) susține că dorința liberalilor de a avea anticipate e rezultatul unui calcul politic (VIDEO)

Gabriela Zoană a declarat, pentru B1 TV, că liberalii își doresc atât de mult alegerile anticipate deoarece sunt conștienți că până în toamnă vor pierde procente bune din încrederea electoratului și nu vor mai obține același scor dacă parlamentarele se vor desfășura la termen. Social-democrata a mai spus că PNL este de vină pentru faptul că în România peste criza din săntate a ajuns să se suprapună și o criză politică.

