Gabriela Firea: Am votat pentru a fi reprezentați în Europa de oameni cu dragoste sinceră de țară

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a votat, duminică, pentru ca românii să fie reprezentați de „oameni cu dragoste sinceră de țară”.



„Am votat! Asa cum am facut mereu, de la 18 ani. Fara sa ma impinga altcineva. Sau ca sa fiu cool ori...pe val! Am votat pentru a fi reprezentati in Europa de oameni cu dragoste sincera de tara. Visez, sper ca nu cu ochii deschisi, la politicieni demni de sacrificiu personal pentru Romania!”, a scris edilul pe Facebook.