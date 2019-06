Gelu Diaconu, critici în rafală pentru ministrul Orlando-Peter Pan: ”Este un băiețel prins într-un corp de adult. Țâfnos, arogant, grandoman, incoerent, narcisist”

Ca să facă rost de bani, Eugen Teodorovici a pus ochii pe Vamă și a hotărât să o scoată de sub Agenţia Naţionale de Administrare Fiscală. În câteva luni vrea o treacă în subordinea sa directă. Teodorovici susține că astfel vor crește încasările la buget, vor fi protejați producătorii interni, iar în România nu vor mai intra produse contrafăcute.

În acest context, fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, îl critică în termeni extrem de duri pe ministrul Finanțelor, despre care spune că nu este altceva decât ”un băiețel prins într-un corp de adult” care nu are ”nici o cultură profesională care să-l ajute să se descurce printre lecturile specifice meseriei”.

”Orlando Teodorovici vrea sa scoata Vama din ANAF. Adica fix pe dos de cum recomanda studiile OECD si chiar FMI.

Ministrul de Finante al Romaniei este un baietel prins intr-un corp de adult. Si se poarta ca atare: tafnos, arogant, grandoman, cu proiecte “revolutionare”, incoerent, narcisist. Afectiunea in sine (sindromul Peter Pan se numeste) nu este grava si se poate rezolva cu un psihoterapeut. Problema mare este ca, pana atunci, va afecta grav (la propriu) sistemul finantelor publice.

La pagina 34 din studiul OECD “Tax Administration 2015” este precizat ca: “cu putine exceptii, Guvernele din tarile studiate au unificat activitatea de colectare a impozitelor directe si indirecte”.

De asemenea, mai precizeaza ca: “la sfarsitul lui 2013 mai ramasesera cateva state (din cele analizate) care aveau institutii separate de colectare a taxelor: Cypru, India, Malta, Malaysia”. Dar ca Cypru urma sa le unifice la recomandarea FMI; si Malta la fel.

Mie mi-a luat 5 minute sa gasesc link-ul de mai jos, cu studiul OECD pe care l-am citit cu creionul in mana la vremea respectiva, in timp ce astept ca nepotul sa termine ora de inot. Probabil ca ministrului Orlando-Peter Pan i-ar lua vreo 30 de minute, neavand obisnuita studiului si nici o cultura profesionala care sa-l ajute sa se descurce printre lecturile specifice meseriei. Dar... 30 de minute de concentrare nu sunt chiar asa periculoase!

In loc sa fie lasat sa-si mai piarda timpul prin cluburi, gudurandu-se pe langa sponsorii politici, ca sa-i mai cumpere niste haine de firma, exact ca un baietel ingrijit de niste rude indepartate, ministrul Teodorovici trebuie inchis in biroul de la MFP cu niste carti in fata si trezit la realitate.

Daca, totusi, cei responsabili cu educatia lui vor observa ca nu reuseste sa asimileze nimic, ii sfatuiesc sa faca orice este nevoie pentru a-l convinge sa solicite sfatul specialistilor din MFP si ANAF inainte de a mai deschide gura in public si mai ales inainte de a mai lua vreo decizie”, a scris Gelu Diaconu, pe Facebook, despre Eugen Teodorovici.