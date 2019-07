Omul din spatele mitingurilor pro-Dragnea rupe tăcerea: De ce a renunţat la Băsescu şi statul de drept în favoarea puşcăriaşilor PSD

Schimbarea lui Gelu Vişan de la un apropiat al lui Traian Băsescu, fost deputat şi senator PDL şi un susţinător al justiţiei şi a luptei anticorupţiei într-un susţinător al lui Liviu Dragnea şi un critic acerb al situaţiei din justiţiei a mirat pe foarte multă lume.

Într-un amplu mesaj postat pe Facebook, acesta explică cum a ajuns în această ipostază de a organiza mitinguri pro-Dragnea şi a cere public eliberarea acestuia din puşcărie.

Redăm mai jos integral mesajul lui Gelu Vişan:

Cui îi este frică de Liviu Dragnea?

Mă întreabă foarte multă lume ce m-a găsit de am demarat aceste Mitinguri ale Dreptății, pentru Rejudecarea Proceselor miilor de Deținuți Politici, care sunt aruncați în Pușcării, de către Completuri Ilegale, persoana cea mai cu cunoscută fiind Liviu Dragnea, un om cu care am stat de vorbă doar o singură dată față în față, și asta acum vreo două luni.

Un fost susținător al lui Traian Băsescu, prieten al Elenei Udrea, fost membru al PD timp de vreo douăzeci și cinci de ani (cam cât a existat partidul-adversar crâncen al PSD) s-a găsit să organizeze mitinguri și proteste pentru Liviu Dragnea și alte mii ca el!

Ba, mai mult, mi-am convins și un vechi prieten, Eugen Chiracu, președintele unui ONG care se bate pentru Drepturile Omului să ni se alăture, să obțină Autorizațiile pentru Mitinguri, iar el a demarat toate demersurile Legale pentru a demonta crima ce se face împotriva acestor oameni, Condamnați ILEGAL! Ba m-am înscris și în ONG-ul lui în urmă cu vreo patru zile, pentru a ne bate împreună cu un

Sistem Mafiot!

- Ce vrei, mă’ Geluțule, ți-a dat ceva Dragnea?

- Hai mă’ nea’ Gelule, Dragnea a fost un ticălos, a încercat să-și negocieze cu Statul Paralel doar pentru el, nu a dat Amnistie, la ceilalți nu s-a gândit.

- Lasă-l domne’ acolo, că oricum a furat el ceva, nu ai văzut ce domeniu are, ce mașină are, are și prietenă tânără(?!), lasă-l dracu acolo! - Ce, dumneata care te bați pentru el, stai la fel? Du-te domne’ de-aici, și-o merită!

Și câte și mai câte!

Mai mult, mă așteptam ca cei care i s-au declarat prieteni, mă refer la cei apropiați, să sară primii și să mă susțină în demersul acesta, lasă pe cei din presă și mulți alții care “ l-au stors” pe Dragnea ca pe o lămâie. Niciunul, dar niciunul dintre “ Cavalerii Dreptății” care sunt cu “Lupta-n gură” de Dimineața până seara, nu-mi dă o mână de ajutor, unii mi-au răspuns la telefon după multe încercări și mi-au spus că sunt “Ocupați”(?!), alții nici măcar atât! Până ieri, umpleau televizoarele periindu-l pe Dragnea de-i luau și stofa de pe haină, nu numai scamele.

Cui i-e frică deci de Liviu Dragnea?

Să-i luăm la rând.

În primul rând lui Iohannis și lui Helvigh, cei care, în pofida părerii că dacă iese Dragnea tocmai s-au ales cu un dușman pe care să-l toace, sunt disperați că dacă iese Dragnea, iese la Lumină Mizeria pe care au făcut-o executându-l mișelește, dar și puroiul din așa zisa lor “ Luptă Anticorupție”, de fapt un pretext ca să mai iasă odată Iohannis Președinte și să-și elimine toți adversarii.

În al doile rând Vioricăi Vasilica Dăncilă și celor din PSD care l-au băgat pe Dragnea în Pușcărie, în colaborare cu Iohannis, pentru a prelua ei PSD-ul, dar și celor care au schimbat tabăra în PSD și l-au părăsit imediat sau un pic mai târziu pentru a-i jura credință lui Dăncilă și găștii lor de securiști care l-au “lucrat” pe Dragnea. Dacă iese, sunt puși într-o situație extrem de neplăcută, ei ștergându-i și numele din agendă.

Dacă iese Dragnea și ceilalți deținuți din pușcărie, tot Sistemul Putred din Justiție se clatină, ieșind la lumină, vorba lui Eugen, toată Crima Organizată din Sistemul de Justiție și al Serviciilor Secrete.

Rejudecarea în stare de Libertate a Proceselor lui Liviu Dragnea și ale celorlalți Deținuți Politici încurcă rău alegerile Prezidențiale care bat la ușă.

Dar dacă vrea să candideze? -Dar dacă devine victimă?

-Păi e victimă!

Cel mai haios e bunul meu amic Pleșoianu și susținătorii lui, care i-au băgat in cap că dacă iese Dragnea, capacitează el “ Lupta pentru Dreptate” și râmân ei “ fără obiectul muncii” Accept că Liviu e plecat din țară (vă dați seama că l-am sunat, și nu odată) mi-a dat mesaj că ne auzim când vine, dar nici unul, niciunul dintre susținătorii lui nu s-a alăturat Mitingurilor Dreptății! Ciudată manieră de a te bate cu Statul Paralel!

Ce ți-e și cu Dreptatea asta!

Mumă doar pentru unii, pentru alții Ciumă!

Nici cu Presa și cu analiștii nu mi-a Rușine!

Trebuie să vă spun ceva: Jurnalistul care a fost corect, impecabil, în a-l apăra pe Dragnea, și în primul rând a apăra Dreptatea, omul pe care îl respect și la care țin enorm, a rămas același Victor Ciutacu, cel pentru care încă mai cred în ideea de Jurnalism independent. Culmea e că Victor nu a făcut parte dintre “ apropiații” lui Dragnea, ba de multe ori i-a spus verde-n față ce gândește. Ce să mă fac eu cu “ purtătorii de lumânărele” ai lui Dragnea, care ieri îi ridicau osanale și astăzi s-au băgat sub halatul lui Dăncilă și stau în genunchi în fața lui Iohannis și a lui Helvigh, sau în fața lui Coldea și a lui Barna, noile Stele Căzătoare ale politicii Securiste de Rit Vechi!

-Halal!

- Rușine să vă fie, auziți?

Rușine să vă fie, crăpav-ar obrazu’ de Rușine că umpleați ecranele ridicându-l pe Dragnea în slăvi, iar acum vreți să-l îngropați de viu!

Asta care o să v-o spun acum le întrece însă pe toate!

Sunt unii, care beneficiază de Hotărârea strâmbă a CCR, așa cum este ea acum. Dintre ei, gândesc că nu ar trebui “zgârmat” prea mult că poate se supără ICCJ-ul, care este în culpă gravă cu judecătorii care au judecat ilegal, și atunci s-o lăsăm mai molcuț-că-i mai călduț. Ce eliberare a Deținuților Politici, ce eliberare a lui Dragnea? Noi să scăpăm!

-Păi și ceilalți, miile de Deținuți Politici? - Hai domne’, ce Deținuți Politici?

Până și pe această denumire, de Deținut Politic, a fost o întreagă Discuție. Ce domne’ îl compari pe Dragnea cu Coposu?

Aici răspund scurt: Toți cei care sunt condamnați ILEGAL, de un complet declarat NELEGAL-ILEGAL sunt DEȚINUȚI POLITICI, confirm tuturor manualelor și tratatelor Politice și De Drept!

După câte vedeți, Rejudecarea în stare de Libertate a Proceselor Deținuților Politici pune în încurcătură multă lume, motiv pentru care au ales ori să se dezică de Dragnea și de ceilalți, ori să bage capul în pământ ca Struțul.

De când mă știu, m-am bătut pentru Dreptate! De aceea am denumit aceste Mitinguri MITINGURILE DREPTĂȚII. Pentru că ce au pățit cei peste trei mii de Deținuți Politici judecați de Completuri ilegale este strigător la cer!

Am descoperit câțiva oameni minunați, pe care nu-i cunoșteam în urmă cu două-trei săptămâni, fie că-i vorba de Iosefina Pascal, Gabriel Mircea ( scuze Gabi, te-a botezat autocorectura și eu) George Harabagiu, Elena Didilă și mulți alții, care în primul rând i-au rămas fideli lui Liviu Dragnea dar și ideii de Dreptate! M-am bucurat că prietenul meu Eugen Chiracu nu s-a schimbat și a rămas același luptător pentru Drepturile Omului!

Cu toată împotrivirea, mergem mai departe!

O să organizăm aceste Mitinguri ale Dreptății Duminică de Duminică, până ce vor fi REJUDECATE toate Procesele Deținuților Politici!

Ne vedem mâine Seară la ora 18:00 în Piața Universității!

Dumnezeu să ne Ajute!