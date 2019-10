Gen. Nicolae Ciucă, după ce a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate: „A fost o propunere pe care am acceptat-o cu condiţia de a nu deveni membru în niciun partid politic”

Generalul Nicolae Ciucă, trecut în rezervă după ce a fost propus ministru al Apărării în viitorul Guvern Orban, a primit, marți, aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate din Parlamentul României, potrivit Agerpres.



Decizia a fost luată cu 18 voturi „pentru”, şase „împotrivă” şi o abţinere. Cu această ocazie, Nicolae Ciucă a afirmat că a acceptat să preia șefia MApN cu condiția de a nu deveni membru în niciun partid politic.



„Nu a fost o ofertă politică, a fost o propunere pe care am acceptat-o cu condiţia de a nu deveni membru în niciun partid politic. Am înţeles nevoia pentru continuitatea în linia profesionistă la nivelul Ministerului Apărării Naţionale şi în felul acesta am acceptat. (...) Nu a fost niciun ordin, a fost o solicitare pentru a putea să asigurăm tot ceea ce înseamnă partea aceasta de continuitate şi leadership la nivelul ministerului. (...) A fost o solicitare din partea preşedintelui României, care este comandantul forţelor armate, am înţeles-o ca atare şi în felul acesta a contat foarte mult”, a spus Ciucă, după audierile în comisiile de specialitate ale Parlamentului, întrebat dacă preşedintele Klaus Iohannis i-a cerut să preia această funcţie.



Întrebat cum va reuşi să rămână independent într-un guvern politic, el a răspuns: „Văzând şi făcând".



„Toate elementele care sunt cuprinse în programul de guvernare sunt acceptate la nivelul premierului şi de asemenea discutate cu ceilalţi potenţiali miniştri. Ca atare, am încredere că ceea ce este cuprins în programul de guvernare se poate derula şi desfăşura într-o linie tehnică în activitatea Ministerului Apărării Naţionale", a adăugat Ciucă.