Gen. Ioan Paul Oprea, impresionat de „suferința oamenilor bolnavi” de la Spitalul din Suceava: Persoane internate care au pierdut ființe dragi, fără să le poată conduce pe ultimul drum. Războiul nu e încă pierdut (VIDEO)

Generalul (r) Ioan Paul Oprea, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a vorbit despre situația de la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou”, care a fost preluat de Armata Română pe fondul valului de cazuri de COVID-19, atât la nivelul pacienților, cât și printre cadrele medicale. Demnitarul a subliniat că lupta încă nu este pierdută, dar a mărturisit că a fost impresionat de cele întâlnite la fața locului.



„Ca medic militar nu mă impresionează mare lucru, pentru că noi ne confruntam în conflicte cu oameni rupți în bucăți și așa mai departe, însă suferința oamenilor care sunt bolnavi ne impresionează. Am văzut niște scene care pur și simplu n-aș fi vrut să le mai văd, cu persoane care erau internate și în același timp ființe dragi erau pierdute, decedaseră cu ceva timp în urmă, și nu puteau să le conducă pe ultimul drum. Aceasta este o situație pe care orice om o acceptă cu greu, cel puțin în mentalitatea, în educația noastră a românilor”, a declarat generalul, vineri, în direct pe B1 TV, la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu.

Întrebat dacă echipa medicală de acolo a pierdut deja „războiul” cu COVID-19, secretarul de stat a răspuns: „Nu, în niciun caz nu. Nu vă supărați, acum este o ședință a consiliului medical, care programează tocmai următorii pași. Deja am făcut primii pași. Începem să acționăm ca o echipă. Începem să știm pe ce colegi ne putem baza în reluarea activității la parametri normali. Am luat primele măsuri de protecție a personalului, de respectare a unor circuite, să le facem funcționale”.

Întrebat dacă se poate spune că, acum, echipa civilă de la Spitalul din Suceava este în siguranță în raport cu COVID-19, el a explicat: „Încă nu. Nu e vorba de echipa civilă. Suntem o echipă aici. Facem o echipă și interesele sunt aceleași, de aceea ne consultăm în permanență. Vrem să găsim împreună cele mai bune căi și să acționăm împreună. Eu cred că vom rezolva situația – bineînțeles, împreună, altfel nu discutăm – și echipa are potențial. Sunt oameni care au dat dovadă de sacrificiu pur și simplu și sunt impresionat”.

„Domnul colonel dr. Sterioiu, care a fost numit aici manager, în această perioadă grea, este un medic militar care a participat la misiuni grele în Afganistan și a lucrat în spitalul de ROL 2 american, din Zabud, deci are experiență foarte mare în medicina operațională, medicină de criză. Așa se explică utilizarea medicilor militari, care au experiență, sunt instruiți în medicina operațională, adică medicină de criză. În exercițiul Vigorous Warriors de anul trecut a fost comandantul spitalului de ROL 3 multinațional, primul spital de ROL 3, concept folosit în NATO. Deci are o experiență destul de mare de coordonare a activității medicale în situații de criză”, a adăugat Ioan Paul Oprea.

Totodată, secretarul de stat este de părere că influența politică în numirea managerilor de spitale, dar și mutarea celor județene în subordinea autorităților din teritoriu sunt câteva dintre motivele pentru care sectorul sanitar se regăsește în starea actuală, la 30 de ani de la Revoluție.

Întrebat de ce crede că a ajuns sistemul sanitar în starea actuală, demnitarul a răspuns: „Au fost unele decizii neinspirate. S-a considerat ca este mai ușor de susținut un spital județean de către consiliul județean, dar într-adevăr s-au făcut niște progrese. Au fost zone în care spitalele județene au fost mult mai bine administrate. În același timp, influența politică în numirea managerilor, la multe dintre aceste spitale, nu a fost de bun augur. S-a mai întâmplat ceva. Fiind scoase de sub autoritatea Ministerului Sănătății, a dispărut autoritatea profesională asupra doctorilor. Corpul medical are și elemente mai orgolioase”.

Referitor la faptul că este în conducerea unei instituții civile, în speță Ministerul Sănătății, deși el este un cadru militar de carieră, Ioan Paul Oprea a afirmat: „Eu sunt militar în rezervă. Practic sunt civil acum, însă din punct de vedere al contextului cred că se justifică folosirea întregii oferte de servicii și capabilități, pentru că este o perioadă de criză, și atunci indiferent de poziția socio-profesională a cuiva, trebuie să utilizăm toate resursele pe care le avem, pentru a manageria această criză, deci nu mai trebuie să gândim ca atunci când suntem într-o perioadă relaxată, normală. Se explică totul foarte ușor”.

Întrebat dacă se simte ca pe front în lupta cu COVID-19, el a răspuns: „Poate fi asimilat unui război, pentru că luptăm cu un inamic care atacă din toate zonele, din toate pozițiile și pe toți semenii noștri. Este ca un război, chiar un război asimetric citadin”.

Întrebat dacă și sub gestiunea Armatei este posibil să apară infracțiuni în zona civilă a spitalelor, generalul a subliniat: „Posibilitatea rămâne, pentru că e posibil orice, însă mă îndoiesc. Din câte cunosc și colegii care au fost repartizați sunt niște oameni corecți, onești. Nu cred că vor fi evenimente de acest gen”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.