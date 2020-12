George Simion: 15.000 de români s-au înscris deja în AUR, în ultimele 24 de ore. Partidul va avea 46 de senatori și deputați

În urma apelului lansat luni de liderii AUR, un număr de 15.000 de români s-au înscris deja în această formațiune, a declarat marţi, George Simion. Acesta a precizat că AUR va avea în Parlament 46 de senatori şi deputaţi.

AUR ar fi obținut 46 de mandate în noul parlament





"15.000 de români s-au înscris în numai 24 de ore în AUR, singura forţă patriotică, creştină şi conservatoare din Parlamentul României, în urma apelului lansat luni de copreşedinţii formaţiunii George Simion şi Claudiu Târziu", se precizează într-un comunicat al AUR.



Comunicatul subliniază că a fi membru al acestei formaţiuni politice presupune "sacrificiu pentru ţară, nu angajarea într-un post călduţ".



"AUR doreşte să schimbe în bine societatea românească pe toate palierele şi se adresează tuturor celor care nu se regăsesc în principiile, valorile, dar mai ales acţiunile partidelor s-au rotit la putere în ultimii 30 de ani. Atrag atenţia tuturor, însă, că intrarea în AUR se face nu pentru a căuta beneficii. Calitatea de membru AUR presupune sacrificiu pentru Ţară, nu angajarea într-un post călduţ sau rezolvarea unor interese", a declarat George Simion.

George Simion: AUR, o victorie a neamului românesc

George Simion, co-președintele Alianței pentru Unirea Românilor, a susținut o declarație după primele rezultate exit-poll, care plasează partidul înființat în 1 Decembrie 2019 peste necesarul de 5% pentru intrarea în viitoarea componență a Parlamentului. „Este o viitoare victorie care vă aparține, este o victorie a neamului românesc, este o speranță în această noapte în care a intrat România”, a subliniat liderul unionist.

„O să rog pe toată lumea, pe toată suflarea de aur să se bucure. Este o mare, mare victorie pe care reușim să o obținem la un an de existență a Alianței pentru Unirea Românilor. Se anunță a fi un rezultat foarte bun. Am luat peste cele 500.000 de voturi pe care ni le-am propus și care ar trebui să ne asigure intrarea în Parlament dacă tot procesul electoral se desfășoară așa cum trebuie. Felicitări sutelor de mii de susținători, sutelor de mii de români adevărați. Este o viitoare victorie care vă aparține, este o victorie a neamului românesc, este o speranță în această noapte în care a intrat România. Nu o să vă dezamăgim, nu o să trădăm, nu o să intrăm în niciuna din variante în vreo coaliție de guvernare. Suntem oamenii faptelor, suntem oamenii care am promis că nu vedem nicio diferență între partidele lui Klaus Iohannis și partidele lui Marcel Ciolacu, și de aceea vom merge înainte pe calea noastră, votând fiecare lege și fiecare inițiativă în interesul neamului românesc, doar pentru poporul român!”, a declarat George Simion.