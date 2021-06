George Simion (AUR) dă de pământ cu primarul Clotilde Armand (USR): „Sperăm să nu mai vedem astfel de proști administratori votați de români!"

Sectorul 1 din București se află, din nou, sub un munte de gunoaie. Primarul Clotilde Armand nu a reușit să facă lumină în acest caz, iar criticile continuă să curgă. Printre cei mai aspri contestatari ai primarului USR se numără George Simion, liderul partidului AUR.

„Vedem incapacitate administrativă, doamna Clotilde Armand nu poate administra, nu se înțelege nici cu cei de la PNL și vrea să apeleze la soluții ilegale, cum ar fi acea stare de alertă. Ne batem joc de aceste noțiuni, stare de alertă, de urgență, cum s-a făcut și în timpul pandemiei. Este cea mai bogată primărie și locuitorii Sectorului 1 sunt îngropați în gunoaie.

Din păcate, asta înseamnă USR la guvernare, nu sunt în stare să administreze un sector, darămite o țară. Sperăm să nu mai vedem astfel de proști administratori votați de români, dacă au fost votați, pentru că vedeți câte suspiciuni există”, a declarat George Simion pentru RTV.

Clotilde Armand: „Nu e simplu să te trezești cu anvelopele mașinii dezumflate, cu echipe de filaj în fața casei tale sau cu mesaje de amenințare"

Clotilde Armand a declarat că este terorizată de presupuși indivizi cu interese meschine, din partea companiilor de salubritate.

„După ce am anunțat aseară că operatorul de salubritate și-a oprit șantajul și a început să strângă urgent gunoiul din Sectorul 1 realizând că a încălcat flagrant legea un întreg aparat de linșaj s-a activat încercând să devieze atenția de la situația ilegală făcută de compania de salubrizare. De ce spun asta? Pentru că televiziunea fugarului Ghiță și a turnătorului (cuplate bine până să ajung primar la banii Primăriei Sectorului 1) incită la ură de dimineața până seara și a pus la cale un scenariu mizerabil: ’’vedetele’’ postului respectiv au aruncat gunoiul pe treptele primăriei. N-ar fi asta cea mai mare problemă.

Sunt obișnuită să fiu hărțuită mediatic, să fiu filată de oamenii care au legături cu compania de salubrizare și trustul unui condamnat penal etc. Sigur, nu e simplu să te trezești cu anvelopele mașinii dezumflate, cu echipe de filaj în fața casei tale sau cu mesaje de amenințare (fyi: am depus plângeri pentru ce am scris mai sus). Sunt diverse tehnici de intimidare pe care actuala mafie le pune în practică cu speranța că voi ceda. Am ales să nu vorbesc până acum despre aceste lucruri pentru că mi-am asumat să lupt până la capăt. E cel mai simplu să cedezi și să te resemnezi că ai fost înfrânt, să mergi zâmbind frumos pe la toate televiziunile mințind cetățenii cât de bun ești (:..)", a notat primarul pe Facebook.

