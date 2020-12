George Simion (AUR): Este o victorie a neamului românesc, la un an de existență a Alianței pentru Unirea Românilor. Este o speranță în această noapte în care a intrat România

George Simion, co-președintele Alianței pentru Unirea Românilor, a susținut o declarație după primele rezultate exit-poll, care plasează partidul înființat în 1 Decembrie 2019 peste necesarul de 5% pentru intrarea în viitoarea componență a Parlamentului. „Este o viitoare victorie care vă aparține, este o victorie a neamului românesc, este o speranță în această noapte în care a intrat România”, a subliniat liderul unionist.

„O să rog pe toată lumea, pe toată suflarea de aur să se bucure. Este o mare, mare victorie pe care reușim să o obținem la un an de existență a Alianței pentru Unirea Românilor. Se anunță a fi un rezultat foarte bun. Am luat peste cele 500.000 de voturi pe care ni le-am propus și care ar trebui să ne asigure intrarea în Parlament dacă tot procesul electoral se desfășoară așa cum trebuie. Felicitări sutelor de mii de susținători, sutelor de mii de români adevărați. Este o viitoare victorie care vă aparține, este o victorie a neamului românesc, este o speranță în această noapte în care a intrat România. Nu o să vă dezamăgim, nu o să trădăm, nu o să intrăm în niciuna din variante în vreo coaliție de guvernare. Suntem oamenii faptelor, suntem oamenii care am promis că nu vedem nicio diferență între partidele lui Klaus Iohannis și partidele lui Marcel Ciolacu, și de aceea vom merge înainte pe calea noastră, votând fiecare lege și fiecare inițiativă în interesul neamului românesc, doar pentru poporul român!”, a declarat George Simion.