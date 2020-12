George Simion (AUR), huiduit de revoluționari la Timişoara: „Mincinosule, manipulatorule!”

George Simion, copreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a fost huiduit, miercuri, de mai mulți timișoreni, printre care și revoluționari. El a ajuns în Timișoara pentru a se întâlni cu simpatizanţii partidului şi pentru a depune candele pe treptele Catedralei Mitropolitane, în memoria eroilor căzuţi la Revoluție.

În timp ce George Simion se adresa simpatizanţilor AUR, câţiva timişoreni au început să-l huiduie.

"Gunoiule, mincinosule, manipulatorule!”, "Pentru ce am luptat în Revoluţia asta? Ruşine să vă fie, tâlharilor!”, ”Nenorocitule”, "Provocator nenorocit”, s-a strigat din mulţime, în timp ce liderul AUR încerca să-și țină discursul, informează News.ro.

În tot acest timp, jandarmii s-au pus între simpatizanții AUR și manifestanți.

„Nu am altceva de făcut decât să stăm alături de oamenii oneşti. Vă mulţumesc, oameni de bună credinţă! (...) Noi suntem AUR, suntem pe drumul drept, ne bazăm pe fiecare dintre voi, rămânem aşa cum ne cunoaştem de 15 ani. Vin la Timişoara an de an pentru a marca Revoluţia”, a spus Simion, apoi a plecat spre Catedrala Mitropolitană.

Reacție vehementă vizavi de prezența lui George Simion la Timișoara

Miercuri, Societatea Timişoara și-a exprimat nemulțumirea vizavi de faptul că liderul AUR vrea să participe la manifestările de comemorare a Revoluţiei de la Timişoara. Cu atât mai inacceptabilă e considerată prezența lui, cu cât din AUR fac parte doi ofiţeri implicaţi în reprimarea Revoluţiei – Francisc Tobă şi Nicolae Roman. Eu au ajuns parlamentari din partea alianței.

„Ideea că la acest moment se aşteaptă venirea la Timisoara a lui George Simion, şeful unui partid ultranaţionalist, partid în care se regăsesc şi doi ofiţeri implicaţi în reprimarea Revoluţiei, ne obligă pe noi, timişorenii, să protestam împotriva acestei prezenţe neavenite.

Pe de altă parte, Timişoara respinge şi a respins întotdeauna, naţionalismul. În 16 decembrie 1989, naţionalismul lui Ceauşescu s-a clătinat sub prima lovitură a Timişoarei. Am învins, fiindcă timişorenii nu au crezut în chemările naţionalismului şovin, am învins fiindcă aici toate naţionalităţile au fost unite, am învins fiindcă am respins tot ce, acum, reprezintă partidul lui George Simion.

În Punctul 4 al Proclamaţiei de la Timişoara spunem răspicat că naţionalismul nu are ce căuta în România pe care, de atunci, încercăm să o refăurim. Şi în acest sens, considerăm prezenţa la Timişoara a unei delegaţii AUR a fi o provocare şi o profanare a idealurilor Revoluţiei şi ale Proclamaţiei de la Timişoara, la care ne opunem categoric”, se mai arată în comunicatul de presă semnat de Florian Răzvan-Mihalcea, preşedintele Societăţii Timişoara.

Mesajul a fost preluat și de profesorul universitar Vasile Popovici, fost ambasador al României în Portugalia şi Maroc, într-o postare pe Facebook. Popovici a participat activ la evenimentele din decembrie 1989.

„Ideea că la acest moment, confiscat deja de nişte organizatori ce nu au nimic de-a face cu 16 decembrie 1989, s-au găsit cozi de topor care să-l invite pe George Simion, şeful unui partid de legionari sadea şi unde se regăsesc şi doi ofiţeri implicaţi în reprimarea revoluţiei, ne obligă pe noi timişorenii să-l primim cum se cuvine pe acest provocator nemernic”, a scris profesorul Vasile Popovici.

AUR va avea 47 de senatori și deputați în viitoarea legislatură.