George Simion (AUR) îi cere lui Vlad Voiculescu demisia... și sprijinul: „Am venit cu niște propuneri concrete” (VIDEO)

Reprezentanții AUR au mers duminică, din nou, la Ministerul Sănătății. După protestul de ieri, Vlad Voiculescu a acceptat să discute cu o delegație condusă de George Simion. Liderul AUR a surprins după ce a declarat că ar trebui introdusă starea de urgență. Simion a mai afirmat că este dispus să renunțe la finanțarea de la stat pentru partidul pe care îl conduce, pentru ca banii sa fie investiți în construirea de spitale noi, informează B1 TV.

După ce, cu o zi înainte, Vlad Voiculescu a refuzat să discute cu protestatarii, ministrul a fost acum de acord să primeasca delegația celor de la AUR. George Simion i-a cerut din nou demisia acestuia, pentru tragedia de la spitalul „Matei Balș”, și s-a aratat șocat de modul în care arată Ministerul Sănătății.

„Cum arată spitalele din România, așa arată și acest minister, în halul în care l-am văzut eu. I-am reiterat domnului Voiculescu că trebuie să-și dea demisia pentru că e o chestiune de asumare politică. Credem că în interiorul USR-PLUS s-or mai găsi și alții care să ocupe funcția de ministru al Sănătății”, a declarat George Simion, parlamentar și lider al AUR.

