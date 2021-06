George Simion (AUR), lovitură dură pentru ministrul Ghinea (USR), la moțiunea simplă: „Avem cinci întrebări. Dacă răspundeți, nu votăm"

În Parlament, la moțiunea simplă împotriva ministrului Cristian Ghinea, de la USR-PLUS, George Simion a avut un discurs prin intermediul căruia a adresat cinci întrebări oficialului de la Fondurile Europene. Temele puse în discuție de către AUR sunt cel puțin controversate, pentru care nu a fost oferite clarificări, până în prezent.

„Domnule Ghinea, concret, am cinci întrebări din PNRR-ul pe care nu l-aţi prezentat în Parlament, dar l-aţi trimis la Comisia Europeană pentru că ce aţi trimis la Comisia Europeană avea 1350 de pagini şi, aici, ne-aţi prezentat 144 de pagini.

Cinci întrebări şi, dacă ne răspundeţi la asta, noi nu votăm această moțiune simplă.

1. Vi se pare normal să dăm, prin PNRR, sute de milioane de euro pe site-uri, nu pe digitalizare? Un milion de euro pe un site care promovează schimbările climatice, progresul pe care îl facem în fiecare instituţie? 2.500.000 de euro rutele de bicicletă pe care le facem prin PNRR.

2. De ce noi plătim 200 de miloane de euro pentru programul de cărţi de identitate digitală şi Franţa plăteşte 72 de milioane de euro pentru un număr mai mare de utilizatori. La fel, kilometrul de şosea, în România, costă mai mult decât în alte ţări. Aşa semnalizează Comisia Europeana.

3. Vi se pare normal să dăm 133.000 de euro pentru training, de persoană?

4. Vi se pare normal să dăm 600.000 de euro pentru un raport privind salarizarea?

5. Vi se pare normal să dăm 170.000 de euro pentru un proiect de cercetare 100 de firme?

Cu banii aceştia ne împrumutăm noi toţi, ca ţară. Vorbiţi de risipă, vorbiţi de furt. Sunt cinci intrebări la care am vrea să auzim un răspuns din partea dumnaviastră pentru că nu este fake news. Noi nu am zis că a fost respins PNRR-ul. Noi am zis un lucru simplu. Comisia Europeană vi l-a trimis înapoi cu observaţii pertinente. Răspundeţi pe textul Comisiei Europene, nu pe textul PSD, nu pe textul AUR", a spus George Simion.