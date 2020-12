George Simion (AUR): Popor român, este timpul să redeschidem școlile! Asta cerem noului Guvern. Este în joc viitorul copiilor noștri (VIDEO)

George Simion, copreședintele Alianței pentru Unirea Românilor, a cerut viitorului Guvern să redeschidă școlile. „Sunt sute de mii de profesori, sunt sute de mii de părinți, este în joc viitorul copiilor noștri”, a declarat liderul AUR, miercuri, în timpul ședinței de plen pentru învestirea cabinetului format de PNL, USR-PLUS și UDMR.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.