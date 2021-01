George Simion (AUR): Trebuie declarată starea de urgență. Să înțeleagă toată lumea că suntem într-o situație de urgență acum (VIDEO)

Reprezentanții AUR au discutat duminică, la sediul Ministerului Sănătății, cu ministrul Vlad Voiculescu. La finalul dialogului, liderul formațiunii, George Simion, a declarat că ar trebui introdusă starea de urgență.

„Să înțeleagă toată lumea că suntem într-o situație de urgență acum. Trebuie declarată starea de urgență. Cu adevărat este o stare de urgență. Trebuie să trecem peste iarnă cu aceste spitale, în condițiile în care le știm cu toții.

Noi am venit cu o propunere: cei de la Ministerul Apărării să ofere generatoarele către spitale pentru că există un surplus de energie consumată în perioada asta”, a declarat George Simion, lider AUR, potrivit B1 TV.

