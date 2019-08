George Simion îi cere demisia unui secretar de stat din Ministerul pentru românii de pretutindeni, chiar în prezența acestuia: `Domnule Alexeev, n-ar mai trebui să fiți în acest scaun` (VIDEO)

George Simion, liderul mișcării politice România Mare în Europa, i-a cerut demisia lui Victor Alexeev din funcția de secretar de stat în Ministerul pentru românii de pretitutindeni, chiar în prezența acestuia, la Universitatea de Vară Izvoru Mureșului.



Unionistul i-a reproșat demnitarului că n-are „valoare” și că a fost dezinteresat de cetățenii României din comunitățile de peste granițe, precum cele din Ucraina, Serbia, Bulgaria, Macedonia, Albania și Republica Moldova.

„Domnul Alexeev, domnul secretar de stat, de ce nu vă dați dumneavoastră frumos demisia, pentru că trei sferturi de aici din sală sunt mai buni decât dumneavoastră. Au capacitatea și au experiența, și au cunoștințele necesare ca să arate altceva.

Dacă vreți, vin în ajutorul dumneavoastră și de aici, de la această Universitate de Vară, vă cer demisia. N-ar mai trebui să fiți în acest scaun. Nici dumneavoastră și nici foarte mulți funcționari ai statului român. Mulțumesc”, a spus George Simion, precizând că singurul lucru care îl recomandă pe Alexeev pentru această funcție este apartenența sa la comunitatea românilor de peste granițe - lucru insuficient pentru o asemenea demnitate publică.