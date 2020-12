George Simion, despre desemnarea unui candidat pentru funcția de premier din partea AUR: Așteptam să vedem numele propuse de primele trei forțe. Nu vom intra în nicio coaliție de guvernare

George Simion, co-președinte al partidului Alianța pentru Unirea Românilor, a declarat, miercuri seară, în platoul B1 TV, că nu a decis pe cine va propune pentru funcția de premier. Liderul a mai spus că nu este de acord cu niciunul dintre cei trei propuși de PSD, PNL și USR, respectiv Alexandru Rafila, Florin Cîțu sau Dacian Cioloș. Mai mult, el a declarat că nu va accepta să intre în nicio coaliție de guvernare.

"Noi suntem a patra forță politică în momentul asta. Nu prea putem noi să propunem o variantă de prim-ministru pentru ca abia a aflat lumea de noi și am luat 10% din voturi. Așteptam sa vedem numele propuse de primele trei forțe: PSD, PNL și USR. Numele vehiculate pana acum nu ne-au convins, ba chiar aceasta propunere cu Cîțu ni se pare o cacealma. Cred ca USR nu o să-l susțină pe Cîțu. Nu ne convin niciunul din aceste trei nume. Așteptăm negocieri, dialog, să venim și noi dacă va fi cazul cu o variante către celelalte 3 forțe politice dacă vor avea nevoie de votul nostru. Până acum nu am purtat nici o discuție în acest sens cu reprezentanții partidelor politice. S-ar putea mâine sau poimâine sa discutam și despre alte variante decât aceste 3 nume. Am spus că nu vom intra în nicio coaliție de guvernare. Acesta este mandatul pe care alegătorii noștri ni l-au dat. Nu putem trăda acest mandat. Avem mandat să votam profesioniști, la conducerea țării, care să fie patrioți, cinstiți și buni profesioniști", a spus Simion.

