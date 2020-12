George Simion: AUR nu va participa la nicio coaliție de guvernare pentru că în acest moment n-am face decât să fim a cincea roată la căruță, dar vrem să dialogăm cu toate forțele prezente în spațiul public (VIDEO)

Co-președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a declarat duminică, prezent în platoul B1 TV, că formațiunea pe care o conduce nu își dorește să facă parte din nicio coalițide guvernamentală în acest moment, însă este deschisă să poarte discuții cu ”toate forșele prezente în spațiul public” . Simion a precizat că în ultimele zile a vorebit cu reprezentanții mai multor partide, dar susține că AUR s-ar discredita dacă s-ar asocia ”cu imaginea partidelor sistemului”.

”Reprezentăm o parte importantă din electorat. (...) Nu vom participa la nicio coaliție de guvernare pentru că în acest moment n-am face decât să fim a cincea roată la căruța unor partide controlate de Klaus Iohannis, fie că vorbim de cele din stânga, fie că vorbim de cei din dreapta. Avem alte planuri. Gândul nostru este să schimbăm clasa politică, să schimbăm sistemul din România și să schimbăm această țară”, a declart George Simion.

Referindu-se la informațiile potrivit cărora s-ar fi întâlnit sâmbătă cu liderii PSD, Marcel Ciolacu și Vasile Dâncu, George Simion a precizat: ”Vrem să dialogăm cu toate forțele prezente în spațiul public. Au apărut poze de la întâlnirea cu PSD-ul. Da, am avut întâlniri, în aceste zile, cu cei de la PSD, cu cei de la PNL și o să discutăm cu toate forțele politice, chiar dacă ne-am enunțat principiile și am zis că nu vom face coaliție de guvernare cu nimeni pentru că suntem un partid de un an, pentru că ne-am discredita asociindu-ne imaginea cu imaginea partidelor sistemului și pentru că avem și de învățat”.

De altfel, Vasile Dâncu a susținut că doar el a discutat cu George Simion, dar nu a fost vorba despre o discuție despre susținere parlamentară.

”Nu are legătură cu consultările. Am vorbit despre un studiu IRES în care am pus întrebări despre AUR. Nu am vorbit despre susținere pentru că nu ne-ar ajunge oricum”, a declarat Dâncu pentru Digi 24.

AUR s-a clasat pe locul patru la alegerile parlamentare

Întrebat cine sunt membrii AUR, George Simion a răspuns: ”Provin din toate spectrele, din toate categoriile sociale. Alegătorii noștri au fost jigniți, membrii noștri de partid au fost jigniți. Li s-a spus că sunt pleava societății, să sunt votanți PPDD-iști. Noi avem membri din toate straturile sociale, avem și academicieni, profesori universitari, teologi, ingineri, arhitecți, studenți, mulți studenți și totodată, suntem susținuți de muncitori, de țărani, de șoferi de taxi, de șoferi de TIR – care n-au putut vota la aceste alegeri. Nu lăsăm pe nimeni în urmă, indiferent de studii sau de situația socială”.

AUR a fost marea surpriză a alegerilor parlamentare din 6 decembrie, clasându-se pe locul patru în opțiunile electoratului.

La votul pentru Camera Deputaților, rezultatele sunt următoarele: PSD - 28,90%, PNL - 25,19%, USR PLUS - 15,37%, AUR - 9,08%, UDMR - 5,74%.

La Senat, rezultatele sunt: PSD - 29,32%, PNL - 25,58%, USR PLUS - 15,86%, AUR - 9,17% șiUDMR - 5,59%.

Pe 8 decembrie, George Simion anunța că "15.000 de români s-au înscris în numai 24 de ore în AUR”.