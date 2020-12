George Simion: Președintele Iohannis ne-a spus că nu se prefigurează a se forma o majoritate parlamentară / Vrem redeschiderea școlilor de urgență / Călin Georgescu, propunerea AUR pentru postul de premier (VIDEO)

Delegația AUR a participat, luni, la consultările de la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, iar ulterior evenimentului George Simion a declarat că formațiunea îl propune pentru postul de premier pe Călin Georgescu, despre care a subliniat că se încadrează în elementele pe care le cere Alianța pentru Unirea Românilor de la conducătorii României – „să fie patrioți, iubitori de neam, să fie cinstiți, integri și buni profesioniști”.

