George Simion: Protestăm vehement față de felul in care a fost numită conducerea Camerei Deputaților. Vom face o sesizare în acest sens la Curtea Constituțională

George Simion, liderul partidului AUR, a declarat, marți, că partidul în frunte căruia se află nu este de acord cu numirea în fruntea Camerei Deputaților a lui Ludovic Orban, mai ales că aceasta s-a întâmplat la ora 2:00 dimineața.

"Tocmai s-a decis înființarea de trei noi comisii parlamentare, fiecare având in dotare staff-ul propriu, mașini proprii, funcții și alte beneficii pe niște domenii pe care nu le consideram a fi de importanță maximă știință și tehnologie, tineret și sport, comisie de constituționalitate. Noi AUR suntem singurii care ne-am împotrivit la înființarea lor, se creează un aparat și mia stufos, știind că actuala coaliție a votat pentru debirocratizare digitalizare. Nu vedem rostul acestor comisii.

S-a votat pe șest in Biroul Permanent, nu mi se pare normal acest lucru. Protestăm vehement față de felul in care a fost numită conducerea Camerei, noaptea trecută la două noaptea, făcând niște grave abuzuri, uzurpând niște calitățile oficiale. Noi aveam Președintele Camerei Deputaților, decanul de vârstă, acre a declarat ședința închisă. Conform regulamentului, trebuia convocata o nouă ședință, ceea ce nu s-a întâmplat. Vom face o sesizare în acest sens la Curtea Constituțională pentru că avem precedente legale. Vom reclama felul în care regulamentul Camerei Deputaților a fost încălcat și uzurparea de calități oficiale.

AUR va participa la toate discuțiile, dialogurile la care este chemat. Din păcate, inclusiv în felul in care se înființează aceste comisii in bătaie de joc față de banul public, nu suntem chemați de partidele vechi, tradiționale la discuții referitoare la aceste împărțiri de funcții", a declarat George Simion.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.