George Simion: Rusia nu e un stat democratic. Amenință securitatea euroatlantică și are o atitudine sfidătoare față de România, dar nu mai este de mult imperiul care vrea să pară (VIDEO)

George Simion, liderul mișcării politice România Mare în Europa, a condamnat, în direct pe B1TV, maniera în care Rusia se comportă în raport cu UE și NATO, dar în particular cu România. El cataloghează mișcările Moscovei de pe scena globală drept „amenințări” la stabilitatea comunității euroatlantice.

„În momentul acesta, cei care ar trebui să ne apere, respectiv alianțele din care facem parte, UE și NATO, sunt amenințate de către Federația Rusă. Am intrat, din curiozitate, pe oficina Kremlinului în România, pe Sputnik, și, în loc să se îngrijoreze de mizeria din propria ogradă și de această greșeală imensă (n.r. - accidentul nuclear din Arhangelsk), titra că America ar trebui să-și ia scuturile din Europa și Asia. N-am învățat în toți acești ani de evoluție că dialogul este soluția?”, a spus George Simion.

Ba mai mult, unionistul a caracterizat drept „sfidătoare” atitudinea Rusiei față de România, explicând că, prin ambasadele sale de la București, Moscova încearcă să portretizeze drept „eliberări” momentele în care, în realitate, a anexat teritorii românești.

„Îmi pare rău de felul în care Federația Rusă, prin ambasadele de aici, de la București, alege să dialogheze cu românii, în mod sfidător - caracteristic pentru un fost imperiu. Rusia nu mai este de mult imperiul care dicta la București. Mai au anumite bucăți din presă, mai au anumite bucăți din partidele politice și politicieni, care răspund la comenzile Rusiei, dar stilul acesta agresiv, în care ocuparea de către URSS - de atunci - și continuatorul de astăzi, Rusia, a Basarabiei, a Bucovinei, a Ținutului Herța sunt prezentate într-o lumină de tip «eliberare»”, a spus George Simion.



Întrebat dacă Rusia s-a comportat corect cu cetățenii ei în ceea ce privește măsurile luate după accidentul nuclear din Arhangelsk, George Simion a afirmat că „Rusia nu e un stat democratic”, astfel că lucrurile nu trebuie privite în acest registru.

