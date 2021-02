Liderul AUR, George Simion, a criticat, marți, la Parlament, întârzierea adoptării bugetului, dar și asumarea unor decizii importante de către actuala coaliție precum eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari. George Simion a precizat că doar la nivel declarativ guvernanții afirmă că vor să elimine aceste pensii, dar în practică se produce o tergiversare:

“Este 16 februarie, nu avem încă pe rolul celor două camere intrat un buget de stat. Probabil s eva ajunge undeva în mai ca autoritățile locale să adopte bugetul. Asta va cauza întârzieri enorme, este o iresponsabilitate soră cu incompetența din partea actualului arc guvernamental. Bugetul trebuie votat cât mai repede dar nu fără amendamentele tuturor forțelor din Parlament. Am avut birouri permanente astăzi și acuzăm tergiversările care au loc în anumite proiecte importante, cum ar fi modificarea Codului electoral. Se amână, în ciuda faptului că Anca Dragu părea convinsă de faptul că va reuși trecerea la 300 de parlamentari. Nu avem încă o comisie pentru cod electoral. De asemenea, vedem o întârziere legată de pensiile speciale pe circuitul legislativ. Numai declarativ, actualele forțe din parlament vor să facă aceste schimbări”.

De asemenea, George Simion a precizat că AUR va depune două proiecte legislative în parlament care vizează eliminarea finanțării partidelor de la buget și simplificarea procedurii de vot pentru românii din diaspora:

“AUR depune la Parlament pe circuitul legislativ, două inițiative legislative foarte importante pentru noi: renunțarea la finanțarea partidelor politice de la bugetul de stat și drept de vot pentru toți românii din diaspora, să poată vota orice român pe baza unui document de identitate”.

