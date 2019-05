Românii din Stuttgart vor să rupă ușa secției de votare. Au ajuns la capătul răbdării (VIDEO)

Mii de români stau la cozi uriașe în marile orașe europene, pentru a putea vota la alegerile europarlamentare și la referendum. Unii dintre ei au scris pe rețelele sociale că au venit în fața secțiilor chiar și de la ora 02.00 dimineața, pentru a se asigura că vor apuca să voteze. Însă lucrurile par să escaladeze. Oamenii s-au săturat să aștepte și sunt revoltați că autoritățile nu au organizat bine aceste alegeri.

Un exemplu este situația din Stuttgart. Două secții de votare au fost deschise acolo. Insuficiente spun oamenii, iar acest lucru este demonstrat și de imaginile surprinse acolo.

Românii, aflați la capătul răbdării, au forțat ușa secției și vor să o rupă. Ei sunt revoltați că autoritățile române nu au deschis suficiente secții de votare, astfel încât să nu se ajungă în această situație.

