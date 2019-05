Tot mai multe semne de întrebare privind situația diasporei și reacțiile lui Meleșcanu / Jurnaliștii germani, cu ochii pe consulatul României în Stuttgart. MESAJELE ROMÂNILOR, disperați că nu pot vota (VIDEO)

Situația zecilor de mii de români din diaspora, care stau cu orele în fața secțiilor pentru a putea vota, a ajuns, cum era de așteptat, în atenția jurnaliștilor străini. Televiziunea germană, de exemplu, a ajuns în fața consulatului României din Stuttgart, acolo unde a fost nevoie și de intervenția poliției pentru restabilirea ordinii. Oamenii ți-au pierdut răbdarea, sunt tot mai nervoși și revoltați pentru că nu au fost deschise suficient de multe secții de votare.

