Gheorghe Dincă a ajuns la spital. Medic: Starea lui psihică s-a deteriorat (VIDEO)

Gheorghe Dincă a fost dus de urgență la Spitalul Penitenciar Jilava, informează B1 TV. Principalul suspect în cazul dispariției Luizei Melencu și în cel al morții Alexandrei Măceșanu a ajuns la spital, după ce psihologul care îl consiliază i-a recomandat să se interneze. Decizia vine după ce, zilele trecute, Dincă a început să scrie în celulă, cu lux de amănunte, ce le-a făcut fetelor. (Detalii AICI)

Starea psihică a lui Dincă s-a deteriorat pe perioada detenției, spune medicul care l-a consultat.

