Gheorghe Falcă: Dezvoltarea României depinde de votul pe care noi îl vom da astăzi

Preşedintele PNL Arad, europarlamentarul Gheorghe Falcă, i-a îndemnat pe oameni să iasă în număr cât mai mare la vot deoarece următorii patru ani sunt decisivi pentru dezvoltarea României.

Gheorghe Falcă: Dezvoltarea României depinde de votul de duminică

Gheorghe Falcă a votat la secţia organizată în incinta Liceului Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” din Arad: „Aradul are nevoie de parlamentari care să îi susţină proiectele şi să nu mai fie văduvit de zeci de milioane de euro. Am votat pentru ca preşedintele Klaus Iohannis să aibă parteneri în Parlament şi Guvern. Un preşedinte care a reuşit să aducă pentru România 80 de miliarde euro, bani care ne vor ajuta în gestionarea acestei crize având speranţa că o vom putea depăşi în următoarele şase luni, are nevoie de susţinerea Parlamentului şi Guvernului”.

Liberalul a insistat că votul de azi este crucial, căci de rezultatul său depinde modul în care va arăta România în următorii patru ani: „Este o mare oportunitate pentru România să ne dezvoltăm în acest an şi credem că următorii patru ani vor fi decisivi pentru această etapă de dezvoltare”.

„În final, oportunitatea de a fi parteneri în Uniunea Europeană se va vedea în următorii ani. Dezvoltarea României depinde de votul pe care noi îl vom da astăzi”, a mai afirmat Gheorghe Falcă, potrivit Adevărul.

Ludovic Orban: Votul de azi va face diferența dintre o Românie respectată la nivel internaţional şi una izolată

La rândul său, premierul Ludovic Orban a subliniat că e importat ca tot mai mulți români să iasă la vot, astfel încât viitorul Parlament să aibă o legitimitate cât mai mare.

„Vor urma patru ani fără alegeri. Patru ani în care este mai important ca niciodată să avem un Parlament responsabil și un Guvern competent la conducerea României. Avem de valorificat oportunități fără precedent în istoria noastră recentă. Nu ratați șansa de a decide viitorul României.

Votul dumneavoastră de astăzi va face diferența dintre o Românie respectată la nivel internațional și una izolată. Dintre o Românie care își respectă cetățenii și una care îi alungă peste hotare. Dintre o Românie dezvoltată, modernă și încrezătoare în forțele sale și una coruptă, săracă și lipsită de perspectivă”, a transmis Ludovic Orban, pe Facebook.

Premierul a votat după ora 8.00, la o secție din localitatea Doboroești, din județul Ilfov.