Gheorghe Falcă, după cazul Onești: Încă o dată se confirmă că sistemele de ordine publică din România au rămas în urmă / Oamenii responsabili trebuie să pună faptele în proceduri de acțiune (VIDEO)

Eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă a vorbit, marți, pe B1 TV, despre cazul de la Onești, unde doi muncitori care renovau un apartament au fost sechestrați și în cele din urmă uciși de un bărbat. Demnitarul european a explicat că incidentul scoate încă o dată în lumină că „sistemele de ordine publică din România au rămas în urmă”, atât la nivel de legislație, cât și din punct de vedere al noilor tehnici.

