Gheorghe Falcă: Ludovic Orban trebuie să rămână un om respectat / Nu ne-am atins obiectivul electoral / În campanie s-au luat măsuri dure care ne-au costat, dar am salvat oameni (VIDEO)

Gheorghe Falcă, vicepreședinte PNL, a declarat marți, pentru B1 TV, că Ludovic Orban trebuie să rămână un om respectat deoarece, sub conducerea lui, partidul a reușit să dărâme Guvernul Dăncilă și să gestioneze două crize, una sanitară și una economică. El a ținut să laude fostul Guvern Orban pentru că a ajutat companiile afectate de criză, dar și pentru că a accelerat ritmul absorbției de fonduri europene, România ajungând din codașă fruntașă la acest capitol.

Declarațiile vin în contextul în care Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, și Robert Sighiartău, secretar general al partidului, i-au cerut lui Orban demisia de la conducerea PNL. „Tot ce am de discutat, discut în interiorul PNL. PNL a avut un Congres în iunie 2017 și va avea un Congres în cursul acestui an. Până atunci eu sunt președinte. Dacă mă voi hotărî să candidez pentru un nou mandat, voi anunța public acest lucru”, a spus Orban într-o primă reacție publică pe acest subiect.

