Gheorghe Falcă: Negocierile post-alegeri trebuie să producă și un document de comportament guvernamental și parteneriat / Marcel Boloș, surpriza pozitivă a României la Bruxelles, trebuie să rămână la MFE (VIDEO)

Eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă a explicat, luni seară, în direct pe B1 TV, că liberalii vor purta negocieri cu partidele de centru-dreapta, iar în urma lor ar trebui să rezulte două documente – tratativele ar trebui să producă atât un program de guvernare, cât și „un document de comportament guvernamental și parteneriat atât în ceea ce înseamnă punerea în aplicare a unui program de guvernare, cât și comportament public”.

