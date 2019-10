Gheorghe Falcă (PNL) spune că Eugen Teodorovici folosea un limbaj grosolan chiar și cu proprii colegi din PSD: „Cu excepția întâlnirilor la care venea Dragnea, atunci era micuț, cumințel” (VIDEO)

Eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă a afirmat, marți seară, în direct pe B1 TV, că Eugen Teodorovici folosește un limbaj grosolan chiar și cu proprii săi colegi din PSD, dar că era „micuț” și „cumințel” pe vremea când social-democrații erau conduși de Liviu Dragnea, iar cei doi mergeau împreună la întâlniri.



„Cu noi știți cum vorbea la Asociația Municipiilor? Cu excepția întâlnirilor la care venea Dragnea, atunci era micuț, cumințel, în rest ne lua pe toți, și nu pe noi, cei care facem parte din partidele de Opoziție, ci pe colegii lui din PSD, săracii. Cred că la următoarele alegeri, Teodorovici nu va mai fi în vreo funcție politică în PSD. Atât de urât este la nivelul administrațiilor locale”, a subliniat Gheorghe Falcă, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Declarațiile eurodeputatului PNL vin în contextul în care demnitarii prezenți la audierile din Comisia buget, finanțe din Parlamentul României au fost martorii unui nou derapaj marca Eugen Teodorovici. (Detalii AICI)



Gheorghe Falcă a explicat că, din acest punct de vedere, situația de la Bruxelles este incomparabilă cu cea de la București. Audierea comisarilor europeni s-a remarcat prin „disciplină și eleganță”, în condițiile în care miza a fost mult mai mare, pentru că la procedura pentru desemnarea titularilor de portofolii din Comisia Europeană avizul comisiilor de specialitate este obligatoriu, și nu consultativ cum este cel pentru intrarea în Guvernul României.



„Noi am asistat la audierea comisarilor europeni. Este 100% opus. Este o disciplină, o eleganță, și gândiți-vă că acolo trebuie să iei două treimi din voturi și dacă nu iei, pleci din poziția de candidat. În Parlamentul României poți să mergi mai departe și dacă nu ai avizul, avizul este consultativ, și, totuși, limbajul acesta, pe care l-am auzit astăzi, dezbaterea aceasta haioasă, nimeni nu a luat în serios o audiere. Pentru că acolo chiar au fost oameni, care se dedică și este posibil să fie în următorul Guvern miniștri. Era ocazia elegantă de a defini și viitorul, de a vedea cetățenii și dintr-o parte, și din alta a spectrului politic, calitatea oamenilor politici. Acest limbaj definește o parte din clasa politică”, a adăugat Gheorghe Falcă.

