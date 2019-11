USR a fost marele pierzător ai primului tur al alegerilor prezidențiale după ce Dan Barna nu a reușit, în ciuda tuturor speranțelor, să ajungă în turul doi și a terminat la aproape 10 procente în spatele Vioricăi Dăncilă.

Pentru acest eșec, europarlamentarul USR Cristian Ghinea a inventat imediat o scuză și anume că un fel de "stat paralel" format din "clasele politică veche + goarnele media" au făcut ca Barna să piardă.

În replică, jurnalistul Mircea Marian lansează un atac dur la adresa europarlamentarului pe care îl întreabă dacă nu îi e rușine să vină cu asemenea "mizerii" și dacă banii sunt atât de buni încât să se coboare la acest nivel în care vorbește precum Codrin Ștefănescu.

"bai cristi, nu ti-ar fi rusine sa spui mizeria asta. ai fost o putoare in parlament, i-ai facut ghetele lui barna sa te bage in PE unde esti de departe cel mai lenes - sunt date publice, ai frecat-o si acolo - iar acum ai tupeul sa dai vina pe presa pentru campania voastra catastrofala?? chiar asa de nesimtit ai ajuns??? merita ai 7000 de euro pe care ti i-a dat partidul sa cobori asa de jos? ca ne injura propaganda voastra, ok, dar ai ajuns sa vorbesti fix precum codrin stefanescu, tu, care vii dintr-un ong. chiar crezi ca vor functiona mizerille astea? crezi ca daca ne injura in bula ta de pe fb, tin la public porcariile astea?", a scris Mircea Marian pe Facebook.

Tot acest scandal a pornit de la o postarea de duminică noapte a europarlamentarului.

"Am sperat și am luptat până în ultimul moment.

Azi Sistemul a fost mai tare.

Dar schimbarea și modernizarea României este un maraton, nu un sprint. Vă invit să veniți și mai mulți alături de noi, așa vom reuși.

In trei ani am construit împreuna de la zero o miscare care i-a facut sa tremure.

Vom construi de aici. Mai departe.

Dan Barna a arătat, în campania asta, că se poate face campanie curată, onestă, la firul ierbii, și să ai șanse să te bați cu PSD. USR a luat ființă acum trei ani, iar Dan nu exista în politica românească. Îi mulțumesc lui Dan Barna pentru asta, a arătat că este un lider curajos.

Mergem mai departe. Împreună. Vă mulțumim.", spune Ghinea după aflarea rezultatelor.