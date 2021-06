Gică Popescu: Lucian Bode și Ludovic Orban, oameni care meritau să stea la loja oficială / Fostul mare fundaș precizase anterior că a fost alegerea FRF să trimită Generația de Aur la tribuna a II-a (VIDEO)

România a găzduit în premieră o partidă la un turneu final, Austria vs. Macedonia de Nord în cadrul EURO 2020, însă imaginea cu membrii Generației de Aur stând la tribuna a II-a a stârnit discuții aprinse în spațiul public. Gică Popescu, căpitanul selecționatei de atunci, a explicat că a fost alegerea FRF să îi trimită acolo, însă el a cumpărat alte bilete pentru el și Gheorghe Hagi. Totodată, fostul mare fundaș spune că Ludovic Orban și Lucian Bode meritau să stea la loja oficială a Arenei Naționale pentru implicarea lor în proiect.

Gică Popescu spune despre Lucian Bode și Ludovic Orban că meritau să stea la loja oficială

„Eu înțeleg că poate sunteți puțin iritați că ați văzut numai oamenii politici, dar o parte din oameni aceia politici au lucrat alături de mine, alături de noi, în Comitetul Interministerial. L-am văzut pe domnul Bode, un om care a ajutat enorm în acest proiect, de asemenea, pe Ludovic Orban, oameni care meritau să stea acolo”, a declarat căpitanul Generației de Aur, la Antena 3.

Tot el preciza recent că FRF a trimis Generația de Aur la tribuna a II-a pentru duelul dintre Austria și Macedonia de Nord, încheiat cu scorul de 3-1, dar că el și Gică Hagi au preferat să stea pe locurile cumpărate de fostul mare fotbalist.

„Vad ca sunt foarte multe discuții în jurul faptului ca noi, cei din Generația de Aur, am primit bilete la meciul Austria – Macedonia de Nord, la tribuna a doua. A fost alegerea Federatiei Române de Fotbal. Eu și Gică Hagi am ales sa stăm pe locurile pe care le – am plătit eu. Am cumpărat, pentru mine, pentru familia mea, pentru prietenii mei, bilete in valoare de multe mii de euro”, scria Gică Popescu, pe Facebook.

Lucian Bode: Modul în care UEFA s-a raportat la Guvern și la Generația de Aur, incorect

Despre acest episod a vorbit și Lucian Bode. Ministrul Afacerilor Interne, care la rândul său a precizat că biletele au fost trimise de FRF, s-a arătat „nemulțumit” de felul în care s-a raportat UEFA la Guvernul României și la Generația de Aur.

„În ultima ședință de Guvern, dacă știți, și sigur știți, noi am adoptat câteva măsuri, la propunerea Ministerului Transporturilor, în sensul în care Guvernul și-a asumat ca obligație în organizarea Campionatului European de fotbal decontarea contravalorii transportului public pentru toți suporterii care vor veni la aceste meciuri. În schimb, UEFA s-a raportat la Guvern transmițându-le că au două sau trei bilete pentru acest meci. În consecință, mi s-a părut incorect modul în care s-a raportat atât la Generația de Aur, cât și la Guvernul României”, a afirmat șeful MAI.

Ludovic Orban: Am stat pe locul care mi-a fost alocat. Dacă era la peluză, mă duceam la peluză

La rândul său, președintele Camerei Deputaților a explicat că a stat pe locurile care i-au fost alocate.

„Am fost invitat de primarul general al Capitalei, m-a sunat și mi-a adresat această invitație. Am stat pe locul care mi-a fost alocat, nu am avut posibilitatea să-mi aleg eu unde să stau. Dacă era la peluză, mă duceam la peluză, nu aveam niciun fel de problemă. Am stat în locul care mi-a fost rezervat și am urmărit meciul. Noi n-am avut niciun fel de legătură cu repartizarea locurilor de pe stadion, probabil Federația a fost cea care a avut grija repartizării acestor locuri, e posibil ca primarul general să fi primit invitațiile respective de la Federație, dintre care una mi-a fost adresată mie. Noi am stat oarecum sub loje, mai degrabă înspre băncile de rezervă. S-a născut un subiect și nu înțeleg ce se urmărește cu subiectul ăsta. Merg pe stadion la meciuri de fotbal încă de când aveam 12 ani și am stat peste tot unde am avut loc”, a adăugat Ludovic Orban, liderul PNL.

