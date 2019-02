Gigel Știrbu, deputat PNL: Lucrările la drumul Craiova-Pitești nu vor începe în acest an. Suma propusă de PSD-ALDE este prea mică și nu ajunge probabil nici pentru măsurători cadastrale

Deputatul liberal Gigel Știrbu susține că lucrările pentru realizarea drumului expres Craiova-Pitești nu vor începe în acest an din cauză că suma alocată de Guvern este prea mică, potrivit legii bugetului pentru care președintele Iohannis a sesizat Curtea Constituțională, și n-ar ajunge probabil nici măcar pentru măsurătorile cadastrale, potrivit Agerpres.



„În legea bugetului a fost alocată, pentru o investiţie extrem de necesară, respectiv drumul expres Craiova-Piteşti, suma de 151.000 lei. Bani cu care, probabil, nici măsurătorile cadastrale nu se pot face pentru această investiţie. Nu mai vorbesc de sume necesare pentru terenurile care trebuie expropriate. Totodată, în bugetul naţional au fost alocaţi (...) trei miliarde credite de angajament. Ce înseamnă asta? Că, de acum înainte, după ce bugetul va fi promulgat, Ministerul Transporturilor, care se ocupă de această investiţie, ar trebui să se împrumute. Dar, ca să se împrumute, ar trebui să aibă acceptul Guvernului, iar Guvernul, dacă îi dă acest accept, trebuie să înţeleagă că iese din deficit, ceea ce, pe scurt, înseamnă că nu vom vedea nici în acest an măcar o cupă de excavator băgată în pământul judeţului Olt pentru această investiţie”, a declarat Gigel Știrbu, vineri, într-o conferință de presă.



Deputatul liberal de Olt a susținut că bugetul pe 2019 „a fost creionat pe bani falși”, este unul „umflat” și „artificial”.

„Nu există încasări la buget care să acopere actuala structură bugetară votată în Parlament. Bugetul actual sacrifică investiţiile. Fiind an electoral, probabil că vom vedea foarte multe pomeni electorale în sfera socială", a adăugat Gigel Ştirbu.