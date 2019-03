Scandal la o şedinţă de Consiliu Local. Un consilier a chemat poliția, după ce ar fi fost bătut de şoferul primarului (VIDEO)

O şedinţă de Consiliu Local din Gorj s-a încheiat cu un scandal imens. Poliţia a intervenit după ce unul dintre consilieri a sunat la 112 şi a anunţat că a fost lovit de şoferul actualului primar. Scandalul a pornit după ce un alt consilier PSD, nepot al fostului primar, a filmat şedinţa cu o tabletă, informează B1 TV.

Şedinţă cu scântei în comuna Fărcăşeşti, judeşul Gorj. Dănuţ Bălu, fostul primar al comunei Făcăşeşti, în prezent consilier local PSD, susţine că a fost agresat de către Titu Niţă, şoferul actualului primar, care l-ar fi lovit chiar în timpul şedinţei Consiliului Local. Totul ar fi pornit după ce un alt consiler a început să filmeze discuţiile cu o tabletă.

Primarul localităţii Fărcăşeşti, Constantin Drăgoescu a venit cu o altă părere: ”Nu s-a întâmplat nimic. A fost o discuţie mai aprinsă între domnul Niţă, şofer pe maşina primăriei, şi consilierul Bălu şi atât. Nu a lovit nimeni pe nimeni.(...) S-au luat într-o discuţie mai aprinsă. Consilierul Adrian Marius Bălu a înregistrat cu o tabletă. I s-a spus că nu este frumos să înregistreze cu tableta în biroul primarului”.

Spiritele s-au calmat abia când a venit poliţia. Oamenii legii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violente.

