Graíela Gavrilescu, după demisia din grupul ALDE: "Sunt victima unei execuții"

Grațiela Gavrilescu a vorbit în emisiunea Punctul de Întâlnire, moderată de Radu Tudor, la Antena 3, despre demisia sa din grupul ALDE. Ea a sugerat că este victima unei execuții politice, în condițiile în care nu i s-a dat posibilitatea de a se ap ăra îm interiorul partidului. Mai mult, fostul vicepremier a anunțat că va ataca în instanță de decizia luată de Biroul Politic Executiv al ALDE.

“Aș vrea să spun tuturor celor care se uită la emisiunea dvs. și, în primul rând simpatizanților și votanților ALDE, faptul că eu rămân în ALDE. Eu astăzi am demisionat din grupul ALDE și sunt deputat neafiliat pentru că o hotărâre luată sub deviza unei execuții politice de către un birou politic executiv întrunit ad-hoc au hotărât radierea mea din baza de date ALDE.

Am considerat că pot în felul acesta să mă retrag pentru moment din grupul ALDE, să îmi continui demersurile în instanță. Nu am spus întâmplător execuție politică pentru că a încălca dreptul oricărui cetățean de a se apăra, de a-și spune ce are de spus, este o execuție politică. Dacă ne uităm atent inclusiv pe Legea Partidelor Politice la alineatul 10, vom vedea la litera G faptul că trebuie să dai posibilitatea de a se apăra celui pe care urmează să îl sancționezi. Nouă ne-a fost luat acest drept, cel puțin mie. În al doilea rând, cosider că am dreptul de a ataca și a mă apăra în instanță de această decizie luată de Biroul Politic Executiv și îmi voi continua demersurile în zilele următoare.” a spus Grațiela Gavrilescu.