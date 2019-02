Audierea Laurei Codruţa Kovesi în Comisia LIBE din Parlament a fost marcată de un moment incredibil ce nu face cinste deloc României. Preşedintele de şedinţă a intervenit brusc în timpul audierii pentru a îi reproşa europarlamentarei Maria Grapini prestaţia şi pentru a îi cere să nu coboare nivelul discuţiilor atât de jos precum încearcă prin felul în care adresează întrebările.

"Până acum nu au fost astfel de schimburi, să menţinăm acest spirit de dragul candidatei. Nu vom avea astfel de schimburi în sală, ceilalti doi candidaţi au fost respectati de restul comisiei. Nu faceti asta. Nu coborâţi nivelul discuţiei atât de jos!", a intervenit preşedintele de şedinţă pentru a o "cenzura" pe Maria Grapini.

În intervenţia sa, Maria Grapini a acuzat-o pe Kovesi de minciună prin afirmaţia privind refuzarea gradului de Parchet General şi i-a cerut să spună direct în plen că a fost pusă sub acuzaţie penală.

"În ce privește gradul profesional, nu știu ce a făcut CSM, dar condiția prevăzută de lege nu are de-a face cu gradul profesional, ca dovadă am fost numită șef DNA. În ce privește revocarea din funcție, a venit ca urmare a deciziei CCR în care eu nu am fost parte din proces. CCR a judecat un conflict constituțional în care eu nu am avut posibilitatea de a mă apăra. Am făcut o plângere la CEDO, a trecut de primul filtru", a replicat Kovesi.

Această prestaţie vine să contrazică tot ce a cerut Maria Grapini alături de majoritatea europarlamentarilor PSD. În contextul discuţiilor de la Bruxelles privind respectarea statului de drept din România şi a independenţei justiţiei, Grapini a avut reacţii vehemente în care a cerut ca România să nu mai fie denigrată în plan extern, iar problemele interne să fie discutate la Bucureşti. Cu toate acesta, când a venit vorba de candidatura lui Kovesi, Maria Grapini nu a avut nicio ezitare în avea ieşire dure în care să afecteze imaginea României.

Maria Grapini a ajuns în Parlamentul European după ce a candidat din partea Partidului Conservator pe liste comune cu PSD. Aceasta a intrat în partidul fondat de Dan Voiculescu încă din 2006. Fondatorul partidului din care face parte Grapini a fost condamnat la închisoare fix în perioada în care Kovesi conducea DNA, de aici provenind şi unul din motivele pentru care Grapini este acum atât de vehementă la adresa lui Kovesi.

În cariera sa politică, Grapini nu s-a făcut remarcată prin proiecte susţinute ci în special prin greşelile gramaticale pe care le repetă de ani de zile cu o încăpăţânare unică, . În august 2018, Maria Grapini a fost reclamată la CNCD pentru un mesaj distribuit pe Facebook în care i-a jignit pe românii din diaspora care și-au anunțat prezența la un miting antiguvernamental în Piața Victoriei din București, afirmând că trebuie "să plătească o taxă de prost la USR”.

Cu toată opoziţia lui Grapini din timpul audierii, Kovesi a primit cele mai multe voturi în comisia CONT a Parlamentului European. Votul decisiv din comisia LIBE va fi dat miercuri. (Detalii AICI)