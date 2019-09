Graţiela Gavrilescu: "Au hotărât radierea mea din baza de date ALDE! Am considerat că, radiată fiind, pot să mă retrag"

Grațiela Gavrilescu a anunțat într-o postare pe Facebook motivul deciziei sale de a demisiona din grupul ALDE din Camera Deputaților. Ea și-a explicat gestul ca o reacție la aflarea veștii că a fost " radiată din baza de date ALDE".

"Eu, astăzi, am demisionat din Grupul ALDE din Camera Deputaţilor şi sunt deputat neafiliat, urmare unei hotărâri luate sub deviza unei execuţii politice de către un Birou Politic Executiv, întrunit ad-hoc. Au hotărât...radierea mea din baza de date ALDE.! Am considerat că, radiată fiind, pot să mă retrag, pentru moment, din Grupul ALDE, să îmi continui demersurile în instanţă", afirmă Grațiela Gavrilescu, într-o postare pe Facebook.

Ea vorbeşte despre o "execuţie politică".

"Nu am spus întâmplător «execuţie politică». A încălca dreptul oricărui cetăţean de a se apăra, de a spune ce are de spus, este o execuţie politică! Nouă, pur şi simplu, ne-a fost luat dreptul de a ne spune punctul de vedere, de a ne apăra! Consider că am dreptul de a ataca şi a mă apăra în instanţă de această decizie luată de Biroul Politic Executiv şi îmi voi continua demersurile în zilele următoare", spune Gavrilescu.