Grațiela Gavrilescu a intrat în Forța Națională, partidul sprijinit de Le Pen, artizana dreptei radicale din Franța / Ministrul fusese exclus din ALDE, după ce a acceptat să rămână în Guvern

Deputatul Grațiela Gavrilescu, exclusă din ALDE după ce a acceptat propunerea Vioricăi Dăncilă de a rămâne în Guvern, a anunțat, miercuri, seară că se alătură partidului Forța Națională.



Formațiunea a fost înființată, în aprilie 2016, de către fostul europarlamentar Laurențiu Rebega, iar în prezent este condus de deputatul Remus Borza, care a părăsit PSD. Partidul este sprijinit de Marine Le Pen, fostă candidată la alegerile prezidențiale din Franța și exponent al dreptei radicale din Hexagon, potrivit g4media.ro.



„Vreau să pun capăt tuturor speculațiilor: mă alătur cu toată energia, priceperea și sufletul meu unui proiect în care cred cu tărie! Este timpul să tragem linie și să ne uităm câtă substanță a mai rămas din doctrinele politice ale secolului trecut. Avem de ales între oameni și doctrine sleite de faptele celor ce și le-au asumat. Am ales oamenii! Sunt atâtea lucruri de făcut pentru oameni, că nu mai este nici o secundă timp de pierdut!



România are nevoie de o guvernare bună, de lideri pragmatici și bine pregătiți care să rezolve, să rezolve, să rezolve probleme. România are nevoie de un partid dinamic, orientat către obținerea unor rezultate în beneficiul românilor, acum, cât încă suntem pe valul creșterii economice și am creat premisele rămânerii profesioniștilor în țară!



Pornim la drum pentru a putea construi, împreună, țara pe care ne-o dorim: Independentă, demnă, civilizată! O Românie europeană a românilor! Școală, stradă, spital, mediu curat și sănătos, respect pentru valorile naționale autentice, pentru istoria, cultura și credința noastră! Respect pentru familie, profesori, medici și profesioniștii din toate domeniile!



Respect și grijă pentru vârstnici, nemăsurată atenție pentru copii și tineri! Respect pentru justiție și armată! Respect pentru Constituție! Aceasta este adevărata FORȚĂ a noastră! Aceasta este FORȚA NAȚIONALĂ!”, a scris Grațiela Gavrilescu, pe pagina sa de Facebook.