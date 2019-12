Dosarul șpăgilor de la PSD Arad i-a amploare! Fostul vicepremier și ministru de Interne, Mihai Fifor, dar și fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, au fost chemați la sediul DNA Timișoara. Numele celor doi au apărut în referatul procurorilor anticorupție în contextul în care mai mulți din cei implicați făceau adeseori referire la cei doi demnitari.

Cei doi vor da declarații ca martori în dosarul în care DNA cercetează fapte de corupţie săvârşite în perioada 2016 – 2019. Este vorba despre șpăgi date la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara, însă ancheta a relevat și controlul politic asupra instituțiilor județene, șefii numiți în acestea având obligația de a plăti o taxă lunară la partid, raportată la importanța funcției, dar și să achite alte cheltuieli, cum ar fi cele pentru primirea unei delegații din Japonia.

Tot vineri, deputatul PSD Luminița Jivan, lider al filialei Caraș-Severin, a venit la DNA Timișoara pentru audieri în acest dosar. La intrarea în sediul DNA, Jivan a spus că va răspunde întrebărilor jurnaliștilor după ce va sta de vorbă cu procurorii. Ea a spus că nu are nicio legătură cu acest dosar.

