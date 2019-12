UPDATE: La ieșirea de la audieri, Mihai Fifor a susținut că nu are nicio legătură cu faptele din dosar și va sprijini orice solicitare a procurorilor.

„Era firesc să răspund solicitărilor procurorilor de caz. Nu am avut nimic de ascuns. Respect legea. Am spus că dacă vreodată e nevoie mă voi pune la dispoziția organelor de cercetare. Vreau să spun că nu am cunoștință de ce s-a întâmplat în acest dosar. Am văzut în presă. Dezavuez în mod ferm. Respect legea. Pe de alta parte, sprijin activitatea instituțiilor abilitate pentru a face lumină în acest cez pentru ca lucrurile să fie lămurite cum prevede lege. E important să se finalizeze acest caz”, a spus Mihai Fifor după ce a ieșit de la DNA Timișoara.

UPDATE: Mihai Fifor a ajuns la DNA Timiș cu puțin înainte de ora 10. Deși este citat în calitate de martor, fostul vicepremier a venit în fața procurorilor însoțit de avocat.

Foto: Inquam Photos / Cornel Putan

Dosarul șpăgilor de la PSD Arad i-a amploare! Fostul vicepremier și ministru de Interne, Mihai Fifor, dar și fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, au fost chemați la sediul DNA Timișoara. Numele celor doi au apărut în referatul procurorilor anticorupție în contextul în care mai mulți din cei implicați făceau adeseori referire la cei doi demnitari.

Cei doi vor da declarații ca martori în dosarul în care DNA cercetează fapte de corupţie săvârşite în perioada 2016 – 2019. Este vorba despre șpăgi date la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara, însă ancheta a relevat și controlul politic asupra instituțiilor județene, șefii numiți în acestea având obligația de a plăti o taxă lunară la partid, raportată la importanța funcției, dar și să achite alte cheltuieli, cum ar fi cele pentru primirea unei delegații din Japonia.

Tot vineri, deputatul PSD Luminița Jivan, lider al filialei Caraș-Severin, a venit la DNA Timișoara pentru audieri în acest dosar. La intrarea în sediul DNA, Jivan a spus că va răspunde întrebărilor jurnaliștilor după ce va sta de vorbă cu procurorii. Ea a spus că nu are nicio legătură cu acest dosar.

În acest dosar parlamentarii PSD Dorel Căprar, Florin Tripa și Ioan Chisăliță sunt cercetați de DNA pentru mai multe fapte de corupție, între care luare de mită și abuz în serviciu.

Potrivit unor stenograme prezentate de Digi 24, în dosar apar și numele fostului Ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, și al fostului premier, Viorica Dăncilă. Aceștia ar fi intervenit personal pentru anumite numiri în posturi cheie la Direcția Regională Drumuri și Poduri Timișoara (DRDP).

DNA arată că posturile de la DRDP, de la șefi la lucrători necalificați, erau ocupate contra unor sume de bani strict la recomandarea PSD. Fiecare nou angajat plătea o taxă la partid. Spre exemplu, 5000 de euro costa o promovare de concurs.

„Ăștia de la Moravița, eu cu un prieten de-al meu cu care am vorbit și data trecută, cinci mii-cinci mii”, i-ar fi transmis Bogdan Munteanu, șeful biroului încasări de la DRDP, inculpat în dosar, lui Dorel Căprar, în luna august 2019, potrivit stenogramelor citate de Digi24.

Cu această ocazie, președintele organizației de partid, Dorel Căprar, i-a indicat în mod clar că sumele de bani provenite din mită să fie depuse la casieria partidului, urmând ca el să furnizeze personal inculpatului Cristian Ispravnic numele persoanelor care vor da mită pentru ocuparea posturilor.

Într-o altă stenogramă, din august 2019, Cristian Ispravnic spune clar că trebuie să dea curs solicitării ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, care dorește ca toate posturile din Direcția Venituri a CNAIR și Departamentele Venituri din subordine să fie ocupate pe criterii politice.

” El are pretenția, și așa am dedus din ce am simțit eu pă... tot ce-i venit, turism politic... Deci probabil că zona asta îs oamenii lor acolo, sau nu știu... sau așa știe el..”

Potrivit sursei citate, Răzvan Cuc era nemulțumit că șpaga ajungea la Niculae Bădălău, șef la PSD Giurgiu.

”Dar Grasu așa o zis atunci la ... I-o zis pă față, ce bă, că voi faceți și-i duceți lui Bădălău și lui Mina”, spune Munteanu într-o interceptare.

De asemenea, numele Vioricăi Dăncilă apare în referatul procurorilor.

În ziua de 27.08.2019. Cristian Ispravnic a apelat-o pe Carmen Gheorghiță din cadrul D.R.D.P. Timișoara, comunicându-i să nu trimită documentele pentru numirea lui Mircea Lucaciu în funcția de șef al Departamentului Venituri, întrucât a intervenit în favoarea lui Mirel Pascu însăși Viorica Dăncilă.

„De aia te-am sunat, că-i urgent. Uite, îs cu domnu ministru....Ă...Chestia cu Mirel și cu Lucaciu îi pă bune, îi de ordin de la doamna premier. Deci, n-are el nicio treabă, n-are ce să facă. Îi ordin și asupra lui. M-ai înțeles?... Deci, o zis: Nu, Lucaciu rămâne șef de Serviciu și ăla merge șef Departament. Na, că-i... Direct premiera! Deci, direct premiera i-o zis...”

Din documentele obtinute de stiripesurse.ro, magistrații au ajuns la concluzia că organizațiile PSD din vestul României se luptau pentru „dreptul” de a obține posturi de conducere la DRDP și în schemă ar fi jucat și liderul CJ Timiș, Cătălin Dobra.

„Din discuţiile telefonice şi cele înregistrate în mediu ambiental reiese că ocuparea posturilor în cadrul D.R.D.P. Timişoara în schimbul unor sume de bani reprezintă o preocupare constantă a tuturor organizaţiilor PSD din Regiunea Vest, existând tensiuni între organizaţiile judeţene ale P.S.D. Caraş Severin, Timiş şi Arad cu privire la „dreptul” de a obţine atât posturi de conducere, cât şi de execuţie care urmau a fi alocate unor membri de partid sau altor persoane în schimbul unor sume de bani.

În acest sens, Căprar Dorel s-a manifestat ca un adevărat proprietar asupra acelor posturi vacante, intenţionând să nu le cedeze altor Organizaţiei P.S.D. Timiş, la solicitarea primarului localităţii Moraviţa: 'Nu, nu, nu ... Dă-l mă în p... (trivial n.ns.) mea! ... De ce să le dăm noi la alţii?'”, arată câteva dintre stenogramele prezente în rechizitoriu, potrivit stiripesurse.ro.

Numele lui Mihai Fifor este pomenit de cei care discută atunci când vine vorba de schimbări de funcții.

„Căprar Dorel a fost de părere că decizia de schimbare din funcţie provine de la senatorul Fifor Mihai, care la vremea respectivă îndeplinea funcţiile de Vicepremier şi Ministru de Interne: ,^Asta voi trebuie să gândiţi mă cum facem, că nu-mi place cum se mişcă lucrurile, în sensul că atacul nu e neapărat de la el, e susţinut de Mişu, şi atacul nu ştiu dacă e neapărat la tine, atacul e la Mişu, şi noi tot am insistat, bă bă, bă las-o!”, arătând că nu este de acord cum procedează acesta: „Ce mizerie, ce ură!” Horgea Cristian a completat în acel moment, arătând că vor urma şi alte schimbări din funcţii generate de influenţa politică a lui Fifor Mihai: ,^4cum e clar că ne va lua pe rând, ce am discutat noi ieri”, discutau colaboratorul DNA Bogdan Muntean şi deputatul Căprar, potrivit aceleiași surse.