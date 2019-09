Un grup parlamentar a semnat pactul propus de Viorica Dăncilă. Premierul le ceruse partidelor să-și ia angajamentul că nu vor tăia pensiile și salariile

Grupul parlamentar al minorităților naționale, prin deputatul Varujan Pambucciana, a semnat luni pactul propus de premierul Viorica Dăncilă, potrivit stiripesurse.ro.

Vestea vine în contextul în care șefa Guvernului le ceruse, vineri, partidelor politice din România să își ia angajamentul că vor lupta pentru bunăstarea cetăţenilor şi că nu vor tăia pensiile şi salariile.

„Am văzut cu toții în ultima perioadă nenumărate propuneri de pacte și acorduri. Partidele și candidații vorbesc între ei despre cum să joace jocul politic, se ceartă, negociază și eșuează lamentabil în fața românilor. Pentru că niciuna din aceste inițiative nu are impact și finalitate pentru oameni. Niciuna nu a fost gândită în interesul românilor, niciun astfel de acord nu s-a concretizat într-o măsură menită să facă bine societății, să aducă o creștere a nivelului de trai ori vreo formă de progres în viața de zi cu zi.

Eu astăzi propun, în fața dumneavoastră, singurul pact pentru cetățeni, singura înțelegere pe care merită să o facă forțele politice din România: aceea a bunăstării românilor. Pentru că astăzi România are a doua cea mai mare creștere economică din Europa. Salariile și pensiile au crescut cu un ritm fără precedent. A crescut salariul minim pe economie, au crescut salariile medicilor și ale profesorilor, precum și salariile din construcții. La 1 septembrie punctul de pensie a crescut cu 15% și a crescut pensia minimă garantată.

Având în vedere istoricul și practica guvernelor de dreapta de a tăia veniturile românilor și ținând cont de afirmațiile din ce în ce mai dese ale unor lideri politici care anunță că vor impune din nou măsuri de austeritate și regres social, propun partidelor parlamentare semnarea Pactului național pentru bunăstarea românilor, care trebuie să fie garanția politică a continuării creșterii nivelului de trai al românilor în perioada următoare.

Vreau ca oamenii să primească o minimă asigurare scrisă din partea întregii clase politice că nu li se vor tăia salariile și pensiile, așa cum s-a făcut în guvernarea 2010-2012.

Sunt prima care semnează acest pact, având credința că România trebuie să-și onoreze obligația de bază către cetățeni, aceea de a le asigura bunăstarea și un trai decent.

Îmi asum în fața dumneavoastră acest lucru și aștept de la toți cei care vin și cer voturi să dea dovadă de același curaj al asumării, astfel încât, oricine ar ajunge la guvernare, măsurile de sprijin să fie continuate iar românii să nu mai fie niciodată sacrificați", scria Viorica Dăncilă, vineri, pe Facebook.

Președintele Klaus Iohannis declara, sâmbătă, că ideea de pact, propusă de premierul Viorica Dăncilă, este una bună, dar dacă aceasta vine după o validare. În contextul în care șefa PSD a lansat ideea acestui pact acum, în perioada de pre-campanie, șeful statului a precizat că propunerile de acest fel trebuie tratate drept acțiuni electrorale.

„Vedeți, acum, suntem practic în campanie electorală, chit că formal suntem în campania preelectorală și toți competitorii încearcă să prezinte abordări și chestiuni atractive pentru electorat, până aici nimic rău. Însă trebuie să înțelegem că ce se face acum cu acest pact și ce au încercat alții să vină cu tot felul de documente tip pact sunt acțiuni electorale, le citim și trecem mai departe. Însă ideea de înțelegere transpartinică, ideea de Pact este bună dacă vine după o validare. Și eu am venit în fața națiunii de două ori cu asemenea documente. Prima dată, imediat după ce am fost ales de peste 6 milioane de români. În noiembrie 2014, am venit cu un Pact care s-a dovedit a fi extrem de benefic pentru România. Vă amintiți acel Pact pentru Apărare, prin care am stabilit să alocăm 2% din PIB pentru Apărare. Un Pact care ne-a adus foarte bună vizibilitate și ne-a dus în centrul atenției și în Uniunea Europeană și, evident, în NATO. Am venit și după Referendumul din 26 mai cu un astfel de Pact pentru parcursul european, validat fiind de 6,5 milioane de români care au votat „DA”, pentru referendumul pe care l-am propus. Iată, că așa după o validare prin vot, printr-o înțelegere transpartinică, poate să fie benefică. Și după ce câștigăm alegerile, probabil vom veni în fața românilor cu astfel de înțelegeri care sunt necesare pentru a merge spre o Românie normală.”, a declarat Klaus Iohannis.