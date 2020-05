Grupa mare de la grădiniță, obligatorie din anul școlar următor. Monica Anisie, ministrul Educației: Altminteri, copiii nu mai pot fi înscriși la pregătitoare (VIDEO)

Monica Anisie, ministrul Educației, a subliniat că participarea la grupa mare de la grădiniță devine obligatorie, începând din anul școlar următor. Întrebată dacă asta înseamnă că „altminteri nu mai poți fi înscris”, demnitarul a răspuns, „la pregătitoare, sigur că da”, potrivit Edupedu, care a precizat că Legea educației în vigoare prevede amendarea părinților care nu-și trimit copiii de la școală, dar nu și refuzul școlarizării pe motiv de neparticipare școlară anterioară.



„Aș vrea să nu uite nici părinții, nici autoritățile – că tot vorbeam de inspectori, șamd – că începând din anul școlar următor, deci din toamnă, participarea la grupa mare la grădiniță devine obligatorie. (…) Deci trebuie să-i încurajăm pe părinți să-și ducă la grădiniță copilul, pentru că a devenit obligatorie grupa mare”, a declarat Monica Anisie, ministrul Educației, iar la întrebarea „altiminteri nu mai poți fi înscris...”, ea a răspuns, „la pregătitoare, sigur că da. E important, cred, acest anunț pentru părinți. Să știe că de la toamnă trebuie să meargă la grădiniță copilul, cel puțin la grupa mare”.

Președintele României, Klaus Iohannis, promulga Legea Educației, care prevede creșterea duratei învățământului obligatoriu după următorul sistem: până în 2020 devin obligatorii grupa mare de la grădiniță, respectiv clasele a XI-a și XII-a, într-un total de 14 ani de studiu; până în 2023 devine obligatorie grupa mijlocie, care va duce la un total de 15 ai; până în 2030, grupă mică, pentru un total de 16 ani de învățământ obligatoriu.

Cât despre structura anului școlar 2020 / 2021, ea va fi eșalonată astfel:

Semestrul I (17 săptămâni)



Cursuri: Luni, 14 septembrie 2020 – Marți, 22 decembrie 2020



Vacanță pentru grădinițe și clasele pregătitoare – a IV-a: 26 octombrie – 1 noiembrie 2020



Vacanța de iarnă: Miercuri, 23 decembrie 2020 – Duminică, 10 ianuarie 2020



Cursuri: Luni, 11 ianuarie 2021 – Vineri, 29 ianuarie 2021



Vacanţa intersemestrială: Sâmbătă, 30 ianuarie 2021 – Duminică, 7 februarie 2021

Semestrul al II-lea (17 săptămâni)



Cursuri: Luni, 8 februarie 2021 – Joi, 1 aprilie 2021



Vacanţa de primăvară: Vineri, 2 aprilie 2021 – Duminică, 11 aprilie 2021



Cursuri: Luni, 12 aprilie 2021 – Joi, 29 aprilie 2021



Vacanță de primăvară: Vineri, 30 aprilie 2021 – Duminică, 9 mai 2021



Cursuri: Luni, 10 mai 2021 – Vineri, 18 iunie 2021

Vacanţa de vară: Sâmbătă, 19 iunie 2021 – data din septembrie 2021 la care încep cursurile anului şcolar 2021 – 2022.



Anul școlar curent, dat peste cap de criza COVID-19





În ceea ce privește anul școlar curent, 2019 / 2020, el este marcat de pandemia de COVID-19 și restricțiile sale specifice, care l-a determinat pe președintele Iohannis să anunțe că elevii, dar și studenții nu vor mai reveni fizic la clase. Declarația făcută de șeful statului a fost dublată de ministrul Monica Anisie, care a explicat când vor avea loc Evaluarea Națională și Bacalaureatul - trebuie precizat că autoritățile au prevăzut posibilitatea - nu obligativitatea - elevilor din anii terminali să meargă în clase, între 2 și 12 iunie, astfel încât să se pregătească pentru examene.

Mai mult decât atât, între timp, Institutul Național de Sănătate Publică a prezentat și câteva propuneri de măsuri, care vizează și școlile, printre altele, și care ar putea fi aplicate odată cu momentul 15 mai, când starea de urgență va fi înlocuită de starea de alertă.

„Faptul că elevii s-ar duce la școală ar implica, din punctul nostru de vedere, două riscuri mari: copiii să ducă boala la școală și de la școală, acasă. Am dorit și să știm ce fac alte țări. Unele nu mai vor să redeschidă școlile, unele situația încă e în evaluare. Am dorit și să aflăm ce se întâmplă unde s-au deschis experimental. În Franța s-a deschis într-o regiune. După câteva zile, zeci de elevi și profesori au fost confirmați. Unii profesori au ajuns la ATI. S-a decis astăzi ca, pentru majoritatea, grădinițele școlile și universitățile să nu se mai deschidă în acest an. Orele vor fi continuate online. Elevul, studentul nu se va întoarce FIZIC la ore. Școlile nu se vor mai redeschide în acest an școlar”, declara președintele Iohannis, în 27 aprilie.