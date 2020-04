Guvernul Orban demarează programul IMM Invest, cu care se intră în a doua etapă de repornire a economiei, a anunțat vineri Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, care tot atunci a precizat că rectificarea bugetară nu presupune nicio tăiere – singurele reduceri fiind cele propuse de anumite ministere, care au propus o serie de economii într-o perioadă în care lumea este marcată de pandemia de COVID-19 și efectele sale.

„Guvernul României pornește al treilea program important în această primă fază. După programul cu șomajul tehnic, amânarea ratelor clienților la bancă, începem IMM Invest. Este important nu doar prin dimensiuni și caracteristici, și am să le explic imediat, dar prin faptul că tot astăzi începem și etapa a doua. Intrăm cu acest program în etapa a doua etapă de repornire a economiei”, a declarat Florin Cîțu.

Demnitarul a subliniat că, „față de celelalte două programe, IMM Invest nu are nicio condiționalitate. Se adresează tuturor companiilor mici și mijlocii din România, nu doar celor care au fost afectate de criza coronavirus. Acesta este un program care, bineînțeles, poate fi accesat tot timpul anului, dar implicațiile sunt pe termen lung. Este un program prin care începem repornirea economiei. IMM Invest, alături de programul care se finalizează prin EximBank pentru companiile mari similar sunt primele două măsuri pe care le luăm pentru a reporni economia”.

„Câteva elemente despre IMM Invest. Știți foarte bine, plafonul de garantare este de 15 miliarde de lei, o schemă de ajutor de stat care a fost aprobată de Comisia Europeană. Creditele sunt garantate cu până la 90%, în funcție de destinație – dacă sunt capital de lucru sau investiții. Calculele noastre arată că avem un grad de multiplicare de minim 75 de miliarde de lei în economie și, în primă fază, direct vor fi susținute aproximativ 600.000 de locuri de muncă. Pentru perioada următoare, deci începând de astăzi, companiile se pot înregistra pe platforma imminvest.ro. Lucrurile sunt foarte simple, am verificat-o și eu, se completează un formular și după aceea – dacă platforma dă un ok – informațiile sunt trimise către banca pe care a solicitat-o fiecare client (...) Așa cum am mai spus, nu există comisioane. Comisioanele și dobânzile sunt suportate de Guvernul României, prin acest program. O altă diferență față de ceea ce s-a întâmplat până acum, și de aceea spuneam că este cel mai important program din ultimii 30 de ani de zile. Până acum, suma pe care puteam să o acordăm pe companie, prin astfel de programe, aprobată de Comisia Europeană, era de maxim 200.000 de euro. Prin acest program, este pentru prima oară când putem să dăm această facilitate pe o sumă de 800.000 de euro pe companie. O diferență enormă, ce arată clar că este un program care dorește să repornească încă de pe acum economia”.



Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, a dorit să facă o serie de precizări și referitor la rectificarea bugetară conturată de Guvernul Orban. El a specificat că demersul nu presupune nicio tăiere, singurele reduceri fiind cele propuse de ministerele care au considerat că pot face niște economii. În schimb, Ministerul Transporturilor și Ministerul Educației primesc mai mulți bani la rectificare.

„Mai aveam astăzi un lucru să comunic despre rectificarea bugetară, pentru că am văzut, iarăși, că încep discuțiile despre unde se taie. Nu se taie. În această rectificare bugetară nu s-a tăiat de nicăieri. Acele ministere care au considerat că pot să ajute bugetul cu economii în această perioadă, au luat această decizie și au transmis către Ministerul Finanțelor reducerea unor cheltuieli non-esențiale. Sumele sunt foarte mici, de aceea nici nu au fost incluse. Ceea ce a avut în plus această rectificare și a fost diferit de orice altă rectificare până acum, au fost suplimentate fondurile pentru Ministerul Transporturilor, care în anii precedenți erau tăiate de fiecare dată la rectificare, și la Ministerul Educației au fost suplimentate fondurile”, a subliniat Florin Cîțu.

