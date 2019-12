Guvernul Orban vrea să sisteze detașările de la privat la stat (VIDEO)

Cabinetul Orban caută soluții pentru a face economii la bugetul pentru anul viitor, informează B1 TV. Printre măsurile deja anunțate, se numără și renunțarea la detașările de la privat la stat. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a precizat că o altă propunere a fost aceea de a fi sistate detaşările din sistemul privat în sistemul public, cu excepţia misiunilor diplomatice.

Am propus cabinetului să „sistam detașările din sistemul privat în sistemul public, cu excepția misiunilor diplomatice, cu excepția angajaților din departamentul de Comerț Exterior, care au o anumită specificitate”, a spus ministrul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.