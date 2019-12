Guvernul Orban desființează Institutul Revoluției condus de Ion Iliescu. Un proiect de Ordonanță de Urgență în acest sens se află pe ordinea de zi a ședinței Executivului de luni.

Solicitarea a fost făcută, la începutul ședinței, de șeful Secretariatului General al Guvernului, Antonel Tănase: „Domnule prim-ministru, vă rog să fiți de acord cu introducerea pe ordinea suplimentară cu un proiect de ordonanță de urgență privind desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989, condus de primul președinte, de Ion Iliescu”.

„Aprob”, a răspuns premierul Ludovic Orban.

Institutul Revoluției a fost recent în centrul unui scandal, concertul pe care voia să-l organizeze pentru a marca 30 de ani de la Revoluție fiind anulat după protestele societății civile. Institutul este condus de Ion Iliescu, ca președinte, Gelu Voican Voiculescu, director general, și Emilian Cutean, secretar general.

