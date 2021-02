Guvernul a adoptat proiectul de buget pe acest an. Florin Cîțu: Din Fondul de rezervă au fost făcute câteva transferuri pentru finanţarea unor proiecte de investiţii (VIDEO)

Guvernul Cîțu a adoptat, în ședința de vineri, proiectul bugetului de stat pe acest an. El urmează să ajungă în Parlament. Tot vineri, anterior acestei ședințe, s-a reunit și Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care a dat aviz favorabil pentru bugetele serviciilor de informații, MApN, MAI, STS și SPP.

„Deficitul rămâne acelaşi şi am să citez din legea plafoanelor, din bugetul general consolidat cheltuielile totale sunt de 397.515 milioane de lei şi cheltuielile de personal 109.511 milioane de lei. La bugetul de stat cheltuielile sunt 223.702 milioane lei, iar cheltuielile de personal sunt 55.834,9 milioane lei”, a spus premierul.

Întrebat ce modificări s-au făcut la buget, Cîţu a precizat: „Din Fondul de rezervă au fost făcute câteva transferuri pentru finanţarea unor proiecte de investiţii care erau incluse în anumite anexe. În rest, nu au fost schimbate. Aşa cum am prezentat, bugetul rămâne în parametri iniţiali şi el merge în Parlament pentru dezbatere”.

